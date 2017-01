Unió de Pagesos reclama celeritat per aprovar el decret de dejeccions ramaderes

Unió de Pagesos reclama «celeritat» al Govern per tal que es pugui aplicar en breu el nou Decret de fertilització i gestió de dejeccions ramaderes en què treballa el Departament d'Agricultura. El sindicat, que aposta per un document que «sigui coherent amb les demandes dels pagesos i ramaders», recorda que el decret «ja porta més de tres anys de retard i que cal actualitzar-lo amb urgència per tal de posar fi a la situació d'inseguretat jurídica dels ramaders que presenten projectes per millorar les seves explotacions».

Divendres, la consellera d'Agricultura, Meritxell Serret, va anunciar a la Tallada d'Empordà que a principis de 2017 es posarà en marxa aquesta nova normativa.

Des d'Unió de Pagesos (UP) veuen amb bons ulls que es revisin «de forma consensuada amb el sector» els criteris actuals per a l'ampliació i la instal·lació de noves granges en les zones d'alta densitat ramadera en el nou decret, però rebutgen «l'aplicació unilateral per part de l'administració de mesures que no preveu la normativa vigent mentre no s'aprova el decret».

Unió de Pagesos valora de forma positiva el balanç del sector porcí del 2016 gràcies a la disminució del cost de producció, «que ha permès tancar l'any amb guanys per als ramaders», segons el sindicat. El sindicat atribueix la disminució en el cost de producció a l'alimentació i la millora d'eficiència. I és que segons dades del Departament d'Agricultura, l'any 2015 el cost d'alimentació en cicle tancat va ser de 70,30 euros per unitat, mentre que el 2016 es va situar en 66,31. L'alimentació suposa el 70% del cost d'una explotació porcina.

Paral·lelament, durant el 2016 s'ha consolidat l'increment de les exportacions porcines europees, especialment a la Xina, a causa de la reestructuració del sector estatal, i la previsió és que es mantinguin durant el 2017. El 2015 es van exportar productes porcins per un valor de 4.000 milions i les xifres definitives per al 2016 podrien ser de 4.500 milions, un 10% de les exportacions del sector agroalimentari total –segons UP.