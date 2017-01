Agricultura atorga 12,8 milions en ajuts a granges gironines

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha assignat 12.866.491,31 euros en subvencions a explotacions agràries gironines per millorar la seva competitivitat, modernitzar les instal·lacions, incorporar joves o promoure la ramaderia ecològica. El Ripollès, l'Alt Empordà, la Garrotxa i el Gironès són les comarques més beneficiades.

La Conselleria que dirigeix Meritxell Sarret va informar ahir que el Govern ha tancat el Programa de Desenvolupament Rural (PDR) corresponent a 2015, amb una inversió total de 145 milions, un 7% més del pressupostat inicialment.

De tota la inversió, el 71,5% s'ha destinat a mesures incloses dins el Contracte Global d'Explotació, centrades a millorar la competitivitat i la sostenibilitat de les explotacions agràries, que han passat dels 80 milions pressupostats als 103 que s'hi ha destinat finalment, amb 19.641 beneficiaris, segons va destacar Serret durant el balanç del seu primer any de mandat que va fer a la seu d'Agricultura a Lleida.

La consellera va donar a conèixer les dades corresponents al tancament del PDR del 2015 i també va exposar les principals línies d'actuació del Departament en aquest any. Serret va destacar que l'increment de la inversió en aquest programa respon a l'aposta d'Agricultura per prioritzar els ajuts a les explotacions, fet que «s'ha traduït en un increment de recursos».

La consellera va posar de relleu que ha estat l'any en què s'han donat més ajuts per a la incorporació de joves i plans de modernització des del 2007. En concret, en la convocatòria de 2015, el Departament ha atès totes les sol·licituds d'ajuts per a la incorporació de joves (712), assignant-li un import de 20,3 milions d'euros. Pel que fa als plans de modernització, se n'han resolt 1.125 i s'hi ha destinat prop de 40 milions. Així, Meritxell Serret va destacar que «s'han incrementat tant els imports dels ajuts com el número de beneficiaris».

Pel que fa als ajuts a la ramaderia ecològica, Agricultura va atendre la totalitat de les 461 sol·licituds d'ajut –que han rebut 3,8 milions d'euros– i també ha resolt tots els ajuts demanats per a Zones amb Limitacions Natural (4.932), a les quals Agricultura ha destinat 11,8 milions. Quant a l'agricultura ecològica, el pressupost ha passat dels 625.000 euros previstos a 5,5 milions.

Meritxell Serret va destacar «l'esforç pressupostari realitzat per atendre el màxim d'ajuts sol·licitats» i per compensar la retallada del 75% aplicada per l'Estat (173 milions per a tot el programa del PDR 2014-2020). A aquestes xifres, va informar que cal afegir els 264 milions d'euros que s'han destinat al sector en ajuts directes de la Política Agrària Comuna.