El consum elèctric creix un 7% a Catalunya per les baixes temperatures

El consum d'electricitat a Catalunya ha crescut un 7% per l'onada de fred que ha deixat gairebé tota la comunitat per sota dels zero graus. Segons dades recollides de la companyia elèctrica Endesa, el pic de consum es va produir dimarts a la nit, amb un total de 7.600 megawatts per hora (MW/h), 500 més que en el mateix període de la setmana passada.

Fonts de la companyia elèctrica van assenyalar que l'augment no és gaire alt, tenint en compte que el rècord històric de consum elèctric a Catalunya es va produir amb una altra onada de fred, al desembre del 2007, quan el consum va arribar als 8.676 MW/h. Les mateixes fonts apunten que el fred, que en alguns municipis de la Cerdanya ha arribat a -20ºC, no ha produït cap incidència en el subministrament elèctric.

Segons un estudi de l´Institut per la Diversificació i Estalvi d´Energia (IDAE), el 20% de l´energia que es consumeix a Espanya es gasta a la llar. Les cases aïllades consumeixen el doble que els pisos i la despesa mitjana per habitant és de 990 euros a l´any.

La calefacció és el que més consumeix seguit pels electrodomèstics i l´aigua calenta. Cal destacar que per cada grau que augmentem la temperatura de la calefacció, s´incrementa el consum d´energia aproximadament en un 7%.

Pel que fa als aparells, els que més consumeixen són el frigorífic, el congelador i la televisió. Un dels problemes és la trampa dels aparells en stand-by que superen el 2% de tot el nostre consum. L´estudi apunta que en una llar hi ha de mitjana 22,8 bombetes i que tot i els esforços per implantar les de baix consum, les tradicionals continuen tenint molt de pes.

Per altra banda, cal destacar que, segons apunta l´estudi, entre el 25 i el 30 % de les nostres necessitats de calefacció són degudes a les pèrdues de calor que s´originen a les finestres.