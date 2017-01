Das registra la temperatura més baixa de tot Catalunya: -21,6 ºC

L'observatori de l'aeròdrom de Das, al Pirineu de Girona,va marcar ahir la temperatura mínima registrada a Catalunya, -21,6 graus a dos quarts de vuit del matí. Segons les dades del Servei Meteorològic de Catalunya, el municipi es va quedat així a un sol grau del seu rècord històric negatiu (-22,6 graus el 25 de desembre de 2001). Altres poblacions properes com Puigcerdà van registrar també la caiguda en picat dels termòmetres, amb -15 graus.

A excepció de l'Alt Empordà, on es van registrar mínimes positives, la resta d'estacions meteorològiques van estar per sota zero durant la matinada d'ahir. L'Alt Empordà va ser la comarca més càlida de la província perquè el vent, que es va aturar a la resta de comarques, no va deixar de bufar i va evitar que la temperatura baixés de forma precipitada. Per exemple, a Figueres, on hi havia ratxes de 51,5 quilòmetres per hora, la mínima va ser d'1,8 graus. La mateixa mínima va registrar Roses, quan la màxima va ser de 6,5 graus.

L'onada de fred siberià ha provocat que es registrin les temperatures mínimes de l'hivern a gairebé totes les poblacions de la província (Olot -8,5; Girona -8,1; Anglès -7,9; Banyoles -5; Platja d'Aro -2,5). A Banyoles, aquest fred intens i la falta d'humitat va provocar un fenomen meteorològic poc habitual: una glaçada negra, sense gebre.

El meteoròleg Enric Estragués explica que aquest tipus de glaçada «es produeix a causa de la sequedat de l'aire, per falta d'humitat». Es tracta d'un fenomen «extremadament perillós per a l'agricultura i la jardineria» perquè l'absència de la capa protectora que és el gebre fa que el fred arribi directament a l'arrel de les plantes i fa que rebentin quan es congela «l'aigua que hi ha dintre de les cèl·lules».

Aquest fred siberià no és excepcional, és un episodi habitual que depèn del flux del vents, bàsicament dels corrent d'aire del Pol Nord, que són els que circumval·len la Terra. «A vegades es despenja una mena d'ona i quan entra vent siberià resulta molt més fred».

Segons Estragués, el vent polar és menys fred perquè passa pel mar i agafa humitat. En canvi, el vent siberià és completament continental i va perdent humitat a mesura que avança. El fet que per exemple amb aquesta onada de fred siberià hagi nevat a Alacant i no a la província de Girona és perquè «el vent continental quan arriba a Girona arriba per sobre terra però per arribar a València passa pel mar, es carrega d'humitat i deixa neu».



Previsió

L'onada de fred, que ahir va deixar temperatures extremadament baixes es mantindrà avui i demà, quan es preveu que la situació, la més gèlida des de 2012, començarà a millorar i els termòmetres tornaran a valors més habituals.

Tot i el rigorós fred, els meteoròlegs no preveuen precipitacions significatives a curt termini, per la qual cosa no s'esperen noves nevades a Catalunya. No obstant això Blanes es prepara amb prop de quatre tones de potassa, en previsió de gelades per l'onada de fred siberià que afecta Catalunya i que va situar els termòmetres per sota dels zero graus en aquest municipi.

Segons va informar l'Ajuntament, la congelació de l'aigua de les fonts va portar a un seguiment constant de la situació meteorològica. Encara que les afectacions se circumscriuen principalment a les comarques interiors i del Pirineu de Girona, Blanes ha augmentat el romanent de sal per fondre el gel als vials. La potassa s'ha emmagatzemat a la nau de l'empresa que presta el servei de neteja municipal en previsió que s'hagi d'actuar avui.