La fredorada deixa nevades històriques a Múrcia i al País Valencià

Les precipitacions obliguen a suspendre les classes a tretze municipis del sud-est peninsular

Espanya tremola de fred a causa de les baixes temperatures que s'estan registrant durant les últimes hores i les incidències més importants han estat les causades per la inusual neu que va caure a l'est peninsular.

Aquestes precipitacions de neu van obligar a suspendre les classes a tretze municipis de la província d'Alacant i en un de València, una mesura que va afectar uns 28.000 alumnes, segons dades de la Conselleria d'Educació.

La neu –que va posar ahir en alerta «vermella» (risc extrem) les províncies de València i Alacant–va provocar una successió d'estampes inèdites en localitats costaneres com Dénia o Xàbia i que el mantell blanc arribés fins a la mateixa platja.

Són nevades que no es registraven al litoral llevantí des de feia més de trenta anys i que van causar importants retencions en moltes carreteres. A més, van estar acompanyades d'un fort vent i onatge que va obligar la flota de molts municipis del litoral llevantí a romandre amarrada.

Totes les comunitats -excepte la de Canàries- van aparèixer ahir en alerta per l'intens fred, el vent o les nevades, una situació que va obligar a tallar durant diverses hores algunes carreteres de la xarxa principal a les províncies d'Alacant i València.

Interrupcions de trànsit

L'onada de fred també va complicar el trànsit a les Illes Balears, on les plaques de gel que es van formar durant la matinada van provocar el tancament algunes carreteres secundàries. Es van registrar més interrupcions al trànsit a causa de la neu en carreteres secundàries del Pirineu a Navarra ia la Comunitat d'Aragó, i es van reiterar les crides per extremar les precaucions en la ­conducció davant la probabilitat de trobar plaques de gel a la calçada.