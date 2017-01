Han fet un llibre sobre el cas particular del Parc Natural de la Garrotxa

Joan Martí (Investigador de l'Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera) i Llorenç Planagumà (geòleg) són els editors i coautors de La Garrotxa Volcanic Field of Northeast Spain: case study of sustainable Volcanic Landscape Management.

El llibre ofereix una descripció general dels valors geogràfics i volcànics del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Dóna detalls de la història de la regió i de la seva biodiversitat. També inclou aquells elements que constitueixen l'herència cultural, com l'arquitectura, el folklore o la gastronomia. Una part important del llibre s'ha dedicat a estudiar els programes educatius i divulgatius desenvolupats des del Parc. Els autors hi destaquen com s'ha implementat el turisme sostenible. A més analitzen el pla de gestió que ha facilitat la preservació de la zona.«Aquest és, de fet, el valor més important del llibre», expliquen els seus autors.

No és un llibre de geologia, sinó que inclou molts altres aspectes, tant de patrimoni natural i cultural de la zona com de la gestió que s'ha fet des que es va crear el parc natural a principis dels anys vuitanta. Es pretén també mostrar un model de gestió que ha funcionat amb èxit i pot ser aplicable a altres parcs.

Els nou capítols del llibre, elaborats per experts en les diferents temàtiques, plantegen a un públic no especialitzat un viatge a través del paisatge volcànic i la seva història. Els apartats es centren en aspectes com la geologia, els hàbitats, la cultura, els llocs i itineraris.