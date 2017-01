L'empresa que vol extreure or al Ripollès renuncia a explorar el parc natural

L'empresa que vol extreure or a la Vall de Ribes del Ripollès ha renunciat a investigar les zones incloses al Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser per reduir l'impacte del projecte i "facilitar" la tramitació de permisos per part de la Direcció General de Mines. De les 261 quadrícules mineres afectades pel projecte d'investigació –unes 8.000 hectàrees que pertanyen a sis municipis- l'empresa ha decidit excloure'n una seixantena, entre les quals hi ha la mina de Saragossa de Queralbs, una de les que inicialment s'havien fixat amb més potencial però que té el nivell més alt de protecció perquè està dins dels límits del parc. Així ho recull a la documentació ambiental que farà arribar aquest divendres al Govern. El responsable de l'empresa, Josep Serentill, subratlla que estan decidits a tirar el projecte endavant i que, veient l'oposició que ha generat al territori, han decidit excloure les zones més sensibles per tal que no quedi aturat.

Un fet determinant a l'hora de prendre aquesta decisió ha estat l'informe desfavorable del Parc Natural de les capçaleres del Ter i del Freser on se subratlla que l'activitat d'investigació que s'hi vol dur a terme entra plenament en conflicte amb el nivell de protecció de la zona. L'informe es va emetre el novembre del 2016 a petició de la direcció general de Qualitat Ambiental que depèn del Departament de Territori i Sostenibilitat, i on s'estableix que hi ha unes 3.000 hectàrees incloses al projecte d'investigació de Serentill que afecten hàbits d'interès comunitari.

Una part d'aquestes hectàrees tenen el nivell màxim de protecció, atès que estan dins del parc natural –com és el cas de la mina de Saragossa de Queralbs- mentre que d'altres estan protegides per Xarxa Natura 2000, com ara la mina Espinosa de Toses. També es desaconsella afectar zones properes que no estan protegides, com ara la mina de Can Paloca de Ribes de Freser, en considerar que durant la investigació i posterior explotació, si es donés el cas, hi hauria una constant circulació de vehicles de gran tonatge que afectarien negativament la fauna i flora de la zona.

L'empresa renuncia a investigar les zones del parc

Arran d'aquest informe, l'empresa Projecte d'Investigació Serentill va demanar una pròrroga de quinze dies per presentar la documentació sobre la restauració ambiental de la zona que els havia requerit la Direcció General de Mines de la Generalitat. I el termini finalitza demà, dia en què l'empresa lliurarà el document segons ha confirmat el seu president a l'ACN.

Serentill ha explicat també que en el document es recull la decisió de "renunciar" a una seixantena de les 261 quadrícules mineres previstes en el projecte que formen part del parc natural per "facilitar" la tramitació dels permisos i reduir l'impacte. Això representa excloure un 23% de les quadrícules previstes inicialment, la superfície de la qual no es pot determinar amb exactitud ja que cada una estableix una unitat de referència geogràfica entre dos paral·lels i dos meridians però no pas una unitat d'extensió.

Tot i que no ha entrat en detalls, sí que ha confirmat que la mina de Saragossa de Queralbs queda fora de la investigació. Aquesta mina abandonada que es va començar a explotar el 1894 per extreure plom i planta era una de les que s'havien fixat perquè tenia un major potencial de minerals.

"Volem tirar el projecte endavant", ha subratllat aquest dijous Serentill, admetent que amb aquesta disminució de la superfície esperen que la tramitació de permisos pugui seguir el seu curs.

Pendents d'un informe de Medi Ambient

Des de la Direcció General de Mines s'està pendent de rebre l'informe d'aprovació del programa restauració que ha d'emetre Medi Ambient, que és perceptiu i vinculant, sobre el permís d'investigació que ha demanat l'empresa. En cas que el resultat de l'informe sigui negatiu, Mines tancarà aquest tema però sí és positiu, iniciarà la tramitació i entrarà a valorar les onze al·legacions que han rebut del projecte, entre les quals hi ha les tramitades des del Consell Comarcal del Ripollès que alerten de l'impacte a l'entorn natural. Arribats a aquest punt, la Generalitat hauria d'estudiar si es poden corregir els greuges recollits a les al·legacions i en última instància, si les afectacions continuen essent importants, es podria arribar a denegar el permís d'investigació. De moment, però, no hi ha res decidit a l'espera de l'informe de Medi Ambient.