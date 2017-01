L´onada de fred elevarà el rebut de la llum uns 100 euros l´any

Els termòmetres cauen mentre el preu de la llum només fa que pujar. Aquestes són les conseqüències de l'onada de fred que està vivint el país. El mercat elèctric majorista va fixar ahir un preu mitjà per a avui de 85,79 euros el megawatt/hora (MWh), fet que suposa nivells màxims des de desembre del 2013, en plena onada de fred.

Segons les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE), aquest preu de l'electricitat és un 8,8% més que el marcat ahir, en 78,8 euros de mitjana, i s'aproxima més als 91,89 euros de mitjana assolits al desembre de 2013. A més, es preveu que avui hi hagi hores del dia en què el preu superi els 95 euros.

En aquestes pujades de preus estan influint diversos factors. D'una banda, un context meteorològic complicat sense aigua, la forma més barata de generar electricitat, i poc vent. Per l'altra banda, quan més fred fa es consumeix més electricitat i major demanda hi ha, de manera que s'ha de produir amb mitjans més cars.

Al costat d'això, també han influït els majors preus a França, que té part del seu parc nuclear aturat, i que ha comprat electricitat més barata encarint els nostres preus, com també la pujada de preus dels combustibles fòssils després de l'acord de l'OPEP.

«El mercat està configurat de forma asimètrica: afavoreix les grans empreses i el consumidor queda en un estatus marginal», opina l'empresari Joan Vila, qui afirma que «si el mercat estigués ben dissenyat, la pujada de preus no hauria estat tan forta».

Per altra banda, el director general de la comercialitzadora Factorenergia, Emili Rousaud, explica que «és normal que els preus siguin alts en aquest context i en aquesta època», però qüestiona el nivell dels pics que s'estan assolint. El preu fixat per a avui és, per exemple, un 64% més elevat que en la mateixa data de l'any passat, quan es va tancar en 52 euros de mitjana.

La situació, tal com va assenyalar ahir el ministre d'Energia, Álvaro Nadal, començarà a millorar quan hi hagi més «aigua i vent» i es «normalitzin» els mercats al centre d'Europa. «No ha plogut pràcticament res, i l'electricitat més barata es produeix amb aigua. Tampoc ha fet vent», va afegir el ministre.



L'encariment del rebut elèctric

Els preus que surten del mercat majorista elèctric afecten de diferent manera els consumidors en funció de la tarifa que tinguin tot i que, en termes generals, suposen una mica menys de la meitat del rebut de la llum. La resta del rebut depèn dels anomenats peatges, que fixa el Govern, i els impostos. Segons Nadal, els preus d'aquests dies elevaran el rebut en uns 100 euros a l'any. Davant d'això, el ministre va demanar a les empreses elèctriques «diligència» per evitar talls de llum durant l'onada de fred.