Mifas aspira a una beca de 1.000 ? per a esport adaptat

L'associació Mifas aspira a una beca de 1.000 euros per a un projecte d'esport adaptat integrador i solidari, per la qual cosa necessita suport ciutadà per a la seva candidatura. L'entitat Sport Universe convoca cinc beques per a iniciatives d'aquest tipus i el jurat tindrà en compte aquelles que hagin rebut el màxim nombre de vots a través de la seva pàgina web.

Mifas crida a col·laborar perquè l'organització gironina pugui optar a l'aportació de 1.000 ?. Per fer-ho, cal registrar-se al web de Sport Universe i accedir a l'espai destinat a beques. Mifas disposa d'un equip de bàsquet en cadira de rodes, Válida Sin Barreras, té una secció esportiva de l'esport paralímpic «boccia» i organitza una Escola d'esport adaptat, per a infants i joves a partir de 8 anys.