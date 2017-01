El Pirineu gironí registra temperatures inferiors als 10 graus sota zero

L´onada de fred siberià encara es deixa notar a Girona i tot Catalunya amb temperatures molt baixes tot i que els valors mínims no han caigut tant com la nit de dimarts a dimecres. L'observatori de l'aeròdrom de Das, al Pirineu de Girona, torna a marcar avui la temperatura mínima registrada a Catalunya, -19,3 graus centígrads. A Das, com a tot Girona i tot Catalunya , es registra un matí gèlid, si bé les temperatures no són tan extremes com les d'ahir. A Alp i Puigcerdà, també a la Cerdanya, la temperatura mínima d'aquest dijous també ha baixat dels 10 graus sota zero. Al Ripollès, Setcases (-11,9) i Queralbs (-11,4) també s'han quedat a prop d'aquests registres.

A la resta de les comarques gironines, les temperatures segueixen essent molt fredes, però no tan extremes com les d'ahir. A la ciutat de Girona, el mercuri ha caigut fins als 6,8 graus sota zero i en moltes poblacions del litoral les mínimes tornen a ser positives. A Roses s'ha assolit una mínima de 2,7 graus i a Portbou, de fins a 0,2.

Això sí, els meteoròlegs avisen que avui tornar a bufar el vent a la costa i el prelitoral, el que accentuarà la sensació de fred.

Consulta la previsió del temps per aquest dijous:



Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, aquest dijous s´han registrat valors una mica més alts a causa dels núvols i que la massa d´aire és menys freda en general, amb l´excepció de l´Empordà per l´afebliment del vent, com per exemple a La Bisbal d´Empordà, amb -5,2 graus; Castell-Platja d´Aro, amb -0,3 graus; Torroella de Fluvià, amb -4,3 graus; Roses, amb 2,7 graus o Portbou, amb 0,2 graus.

El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) manté la previsió d'onada de fred amb temperatures extremes de forma generalitzada a Catalunya per aquest dijous al matí, tot i que amb tendència a perdre una certa intensitat al litoral. La previsió s'estén també a la matinada de dijous a divendres i al matí del divendres, moment en el qual es preveu que la situació ja començarà a millorar cap a valors més habituals i no tan extrems.

Aquest matí, es mantenen tallades dues carreteres com a conseqüència de la neu. Es tracta de la BV-4024 de Bagà a Coll de Pal i la C-28, de Vaquèira al Cap del Port. A més, calen cadenes entre La Peülla i Cap del Port, també a la C-28, per la presència de neu a la calçada, segons el Servei Català de Trànsit.