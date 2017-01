Les Planes activarà un procés participatiu pel projecte de la Rambla

L'alcalde de les Planes d'Hostoles, Eduard Llorà (PdeCAT), ha anunciat que preveu contractar una empresa especialitzada per tal de fer un procés participatiu abans de començar el procés de redacció del projecte d'urbanització de la Rambla.

L'alcalde ha explicat que un cop acabada la reforma del carrer del Pla, la reurbanització de la Rambla és la gran obra pendent de la localitat. Es tracta d'una via que surt de la travessa de la C-63 i arriba fins a la plaça.

Llorà ha explicat que la Rambla té un espai verd i arbres. Per això -segons ell-, el seu aspecte futur ha de ser consultat entre els veïns.

Ha assenyalat que les propostes dels veïns incidiran de manera directa en la redacció del projecte. Ha explicat que preveuen redactar el projecte durant el 2017.

L'objectiu és tenir-lo fet, perquè -segons l'opinió de Llorà- pel 2018 hi haurà convocatòries d'ajudes públiques. Ha explicat: «Ja sabem que és molt difícil que torni a sortir un pla d'obres i de serveis, però entenem que en algun moment sortirà una convocatòria d'ajudes i com que aquesta és la darrera obra pendent la posarem la primera per poder-la executar».

L'alcalde va estimar el cost de reurbanitzar la Rambla entre 150.000 i 200.000 ?. Va explicar que és una via residencial.

La Rambla té l'accés al camp de futbol. Fa poc l'Ajuntament hi ha comprat un local per ampliar els vestuaris del camp. Llorà ha indicat que també preveuen fer el projecte dels vestuaris en el decurs d'aquest any.