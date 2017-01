La residència de Camprodon augmenta les places públiques

La residència geriàtrica L'Hospital de Camprodon ha ampliat, al llarg dels últims dos mesos, el nombre de places que reben finançament públic de la Generalitat de Catalunya, de manera que ha passat de 29 a 33.

Des del novembre de 2016 fins a aquest gener, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha dotat l'equipament amb quatre noves places col·laboradores més. En aquest sentit, la regidoria de Benestar Social de l'Ajuntament de Camprodon va destacar «la col·laboració directa amb la residència», amb la voluntat de «millorar qualitativa i quantitativament l'atenció a la gent gran del municipi».

La regidora de Serveis Socials, Núria Mas, va assegurar que «treballem plegats per poder dotar els col·lectius més vulnerables del municipi de millors serveis i recursos».

La representant municipal també va avançar que l'Ajuntament s'ha proposat «seguir ampliant la quota de residents i arribar a més persones i –va assegurar– estem molt satisfets dels resultats aconseguits fins al moment».



Centre amb 24 places privades

El Consistori ripollès va destacar que les places públiques són més econòmiques per a l'usuari, s'assignen d'acord amb la llista d'espera existent i tenen un finançament compartit amb la Generalitat. Pel que fa a la residència geriàtrica L'Hospital de Camprodon, actualment compta amb un total de 57 places, 33 de les quals són públiques i 24 de caràcter privat.

D'altra banda, el Centre de dia també ha incrementat el nombre d'usuaris, un fet que l'Ajuntament de Camprodon va emmarcar en les actuacions conjuntes que la regidoria de Benestar Social i la direcció de la Residència d'avis municipal estan realitzant dintre del Pla Estratègic que van presentar l'abril de 2016.

D'aquesta manera, al llarg dels darrers mesos, el Centre de Dia de la residència ha continuat augmentant el nombre d'usuaris, tot passant d'una mitjana de tres a vuit residents.

En aquesta línia, el consistori i els responsables de l'equipament van anunciar que per a aquest 2017 s'han marcat un triple objectiu, que consisteix a consolidar el servei, a més d'aconseguir la plena ocupació –que seria amb 12 residents– i treballar conjuntament amb la Generalitat, per tal de dotar el Centre de Dia de places públiques per als veïns i veïnes de Camprodon.