Roben en tres domicilis del Gironès en un sol dia i detenen cinc persones "in fraganti"

Cinc detinguts in fraganti en un sol dia per robar en tres domicilis del Gironès.

Es tracta de quatre homes i un menor que van assaltar vivendes de Vilablareix, Bordils i Celrà.

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Girona van arrestar-los dimarts. A tres d'ells quan fugien del lloc i a un quart gràcies a l'ajut ciutadà.

Els detinguts són quatre homes d´edats compreses entre els 20 i 43 anys, i un menor d´edat, de nacionalitats hondurenya i espanyola, tots veïns de Girona, com a presumptes autors de tres delictes de robatori amb força. Tots compten amb antecedents policials i l'endemà van passar a disposició del jutjat d´instrucció en funcions de guàrdia de Girona, el qual els va deixar en llibertat.

Pel que fa al menor, va ser lliurat als seus tutors legals i va quedar citat per tal de declarar davant la Fiscalia de Menors quan sigui requerit.

Tot es remunta al 17 de gener els Mossos van tenir coneixement de tres robatoris perpetrats en domicilis de diferents poblacions..

El primer va ser a quarts de dues del migdia a Vilablareix. Una patrulla va ser requerida per un home el qual afirmava que hi havia alguna persona dins del seu domicili. Quan els agents van apropar-se a la casa, van veure dos joves que fugien per una finestra i els van interceptar. A sobre portaven un telèfon mòbil que havien sostret del domicili. Davant les evidències, van quedar detinguts per la seva presumpta relació amb el robatori.

A quarts de sis de la tarda un veí va avisar la policia perquè havia vist sortir un individu del seu domicili a Bordils. Es tractava d´un jove que havia fugit precipitadament, deixant el ciclomotor que portava prop de la casa. Mentre els mossos comprovaven de qui era el ciclomotor, un testimoni va avisar d´on es podia trobar el lladre. Aquest va ser localitzat i detingut poc després. També van recuperar una jaqueta que havia sostret del domicili.

I finalment, pels volts de les nou del vespre els mossos van rebre l´avís d´una central d´alarmes que s´estava produint un robatori en una masia de Celrà. Quan la patrulla va arribar al lloc va enxampar dos individus a la zona enjardinada del recinte i una furgoneta estacionada al lloc.

Els dos homes anaven vestits amb roba fosca, portaven la cara tapada i llums frontals al cap. També duien una bossa amb una pota de cabra, una llanterna i unes alicates. Els mossos van detenir els dos lladres, després de comprovar que havien forçat una finestra i havien regirat l´interior de la casa.

En total cinc detinguts en tres actuacions policials fetes en un sol dia.