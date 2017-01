Denuncien que Besalú no fa públiques les actes dels plens dels últims 20 anys

L´Ajuntament de Besalú no ha fet públiques, de moment, les actes dels plens municipals dels últims 20 anys. Així ho posa de manifest la Plataforma per a la Transparència de Besalú, formada per un grup de veïns, que denuncia que el consistori no ha admès la seva petició. La plataforma, que es presenta sota les sigles de TPT Besalú, va entrar una instància a l´Ajuntament a finals de setembre de l´any passat, quan va demanar al consistori que proporcionés les actes dels primers 20 anys de Lluís Guinó com a alcalde (ho és des del 1995). A finals d´octubre, l´Ajuntament va respondre que inadmetia la sol·licitud «per manca de capacitat jurídica» i per no haver concretat «amb precisió» la informació que es demanava.

A principis de desembre, el portaveu de TPT Besalú, Xavier Masó, va presentar un recurs en el qual recordava, sobre la «manca de capacitat jurídica», que havia formulat la petició amb el seu nom. Pel que fa a la «precisió» de la informació, va afegir que la «manca de transparència» del consistori impedia «poder concretar». Masó va exposar: «Difícilment podem conèixer en quines actes consten determinats acords si aquestes mai han estat publicades, la qual cosa ens força a demanar-les totes». També va criticar que el decret d´alcaldia utilitzés «el principi de proporcionalitat» per «impedir l´accés» a les actes. El cas és que l´Ajuntament havia al·legat, com un dels motius d´inadmissió de la sol·licitud, que accedir a les actes dels últims 20 anys requeria «una tasca complexa d´elaboració» per part del consistori.

Masó va explicar que «es podria haver formulat la petició més concretament, però això hauria comportat una tasca immensa de recerca». Després del recurs de TPT Besalú, a principis d´aquest mes el consistori ha respost que desestima la petició. Davant aquesta situació, Masó ha afirmat que la negativa de l´Ajuntament «ha generat perplexitat entre els veïns». L´advocat gironí Joan Comas, que assessora la plataforma, ha considerat que el consistori ha utilitzat «subterfugis jurídics per no ensenyar papers».



«Opacitat total» i control «nul»

Masó ha assegurat que els últims 20 anys el consistori ha actuat «amb una opacitat total» i un control extern «nul», ja que la població no disposa de cap partit a l´oposició des del 2011. També ha afegit que Guinó ha simultaniejat les principals regidories de l´Ajuntament i ha recordat que actualment, com a diputat, és el vicepresident de la comissió del Parlament dedicada a la lluita contra la corrupció per a la regeneració democràtica. «Gairebé un quart de segle de la història de Besalú està amagada», ha subratllat Masó, que ha remarcat que només es poden consultar –al web municipal– les actes d´alguns plens celebrats des de finals del 2010.

Masó ha apuntat que des de TPT Besalú estan «sorpresos» pel fet que l´empresa Xavier Alsina, que el jutjat d´instrucció número 5 de Barcelona ha investigat, hagi fet «les grans obres» dels últims anys de la població. Així mateix, ha exposat que el deute per càpita del municipi «és dels més alts», ja que ha arribat a ser la setzena població més endeutada per habitant de les 947 localitats catalanes. Segons Masó, aquest deute converteix Guinó «en un dels pitjors gestors de recursos municipals de Catalunya». També ha explicat que la secretària-interventora de l´Ajuntament va deixar la plaça després que TPT Besalú presentés la primera instància. «És simptomàtic que hi ha irregularitats», ha valorat.

Com que Guinó, segons els estatuts del PDECat, es pot veure obligat a deixar de ser alcalde o diputat per la seva incompatibilitat de càrrecs –perquè també és dirigent del partit–, Masó ha avançat que la plataforma demanarà una reunió amb la direcció del PDECat per suggerir que abandoni l´acta de diputat i no l´alcaldia, perquè així «doni explicacions» als veïns de Besalú. El grup ha tornat a sol·licitar reunir-se amb Guinó, la tinent d´alcalde Fina Surina i la secretària-interventora accidental. Masó ha recordat que el codi ètic de CDC «obliga a obrir les portes de l´Ajuntament» i ha sentenciat: «Volem que l´alcalde es deixi d´exabruptes verbals i ens citi».



Saber les obligacions

L´alcalde de Besalú, Lluís Guinó, ha respost que l´Ajuntament no ha facilitat la informació que demanava la plataforma perquè, a part dels motius exposats a les resolucions, «per sol·licitar actes de fa 20 anys hi ha d´haver una motivació». Ha afegit que, com que la Llei de Transparència «és relativament nova», el consistori ha encarregat un informe als serveis jurídics municipals per conèixer «quines són les obligacions respecte a la documentació antiga». Tot i això, Guinó ha assegurat que l´Ajuntament «respondrà» qualsevol altra petició que rebi.