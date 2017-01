Dos projectes per buscar gas i petroli amenacen la Costa Brava

La Costa Brava continua amenaçada per dos grans projectes per buscar petroli i gas al fons marí entre Catalunya i les illes Balears, impulsats per les empreses Cairn Energy –a través de la seva filial espanyola Capricorn Spain Limited– i Spectrum Geo Limited. Fins al setembre, la cursa per explotar els hidrocarburs d´aquesta zona incloïa una tercera companyia, Services Petroliers Schlumberger, a la qual el Ministeri d´Indústria va arxivar definitivament el projecte durant la fase de tramitació ambiental. Aquest s´acostava fins a 13 quilòmetres del cap de Creus, mentre que ara el projecte més proper al litoral gironí es troba a 31 quilòmetres.

La plataforma més activa en l´oposició a les prospeccions al subsòl marí, l´Aliança Mar Blava –que aglutina entitats socials, ecologistes, sindicats, associacions del sector de la pesca, el turisme o la nàutica, administracions, institucions públiques i privades balears–, ha demanat al Ministeri d´Energia que adverteixi els promotors dels dos projectes actius que l´àrea que els interessa coincideix amb un corredor de migració de cetacis, al qual el mateix Govern espanyol vol donar protecció internacional. La petició la van fer arribar al ministre Álvaro Nadal el 9 de desembre i encara no han rebut resposta.

«Hem volgut fer veure que sobre el corredor de cetacis hi ha la gran taca de Spectrum, que fins ara se solapava amb el projecte de Schlumberger, arxivat definitivament per Indústria», va explicar el coordinador del Secretariat Tècnic d'Aliança Mar Blava, Carlos Bravo. La plataforma ja ha demanat l´arxiu del projecte de Spectrum i ho tornarà a fer properament, tot argumentant motius procedimentals. Pel que fa al de Cairn Energy, també afecta el corredor de cetacis del Mediterrani, per la qual cosa Bravo va considerar que les empreses han d´entendre que aquest «és un obstacle ambiental insuperable».



Fort impacte en la pesca

Però, a banda de la incompatibilitat de fer prospeccions a la recerca de petroli i gas al mateix lloc on es vol aprovar la declaració d´una Zona Especialment Protegida d´Importància per al Mediterrani (ZEPIM), l´Aliança Mar Blava també alerta que es provocarien greus problemes mediambientals i un fort impacte en la pesca, una activitat molt present a les costes gironines.

En l´actualitat, ni el projecte de Capricorn Spain ni el de Spectrum Geo Limited han arribat a la fase ambiental, ja que encara s´estan tramitant al Ministeri d´Energia. La primera d´aquestes companyies manté oberta la seva sol·licitud de 12 permisos d´investigació d´hidrocarburs al golf de Lleó –enumerats de Nord-est 1 a 12–, tot dibuixant una mena de polígon irregular amb un costat limítrof amb la Costa Brava; s´hi acosta fins a una distància de 31 quilòmetres. Mentre que Spectrum impulsa una campanya sísmica que afectaria 14.000 quilòmetres quadrats, del front marí gironí i barceloní fins al sud d´Eivissa i Formentera, i s´allargaria 22 setmanes.