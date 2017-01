Fingeixen voler comprar un hotel gironí i s'hi allotgen tres setmanes sense pagar

El jutge ha deixat en llibertat provisional un matrimoni francès de 61 anys que ha estat detingut després d'allotjar-se tres setmanes a pensió completa en un hotel de quatre estrelles de Sant Julià de Ramis mentre fingien interès per comprar l'establiment i anar-se'n sense pagar.

L'estafa, que puja a tres mil euros, va començar el passat 22 de desembre quan Joel Serge Pierre C. i Françoise Chantal C., una parella resident a França, es va allotjar a l'Hotel Palau Girona.

El matrimoni, que feia ostentació dels seus diners, va mostrar interès per adquirir l'establiment com més aviat millor, per la qual cosa es va trobar diverses vegades amb el propietari, Joan Blanco.

L'última cita va ser el passat 9 de gener, quan les dues parts van estar d'acord a pagar gairebé quatre milions d'euros i en la manera com l'hoteler proposava els pagaments.

L'endemà, els francesos havien de presentar la documentació necessària i els dos milions acordats d'entrada, però no van aportar ni una ni una altra cosa amb l'excusa d'un error del gestor.

Això va fer sospitar el propietari de l'hotel, que va buscar per internet i va trobar que, el 2015, una parella, que va resultar ser la mateixa, ja havia estat detinguda per fets similars a tres establiments de Girona, per la qual cosa va decidir exigir-los que paguessin el deute que tenien fins al moment, que ascendia a tres mil euros.

El francès va fer veure que anava al banc a buscar els diners mentre la seva dona es quedava a l'hotel, encara que va aconseguir despistar els treballadors i tots dos van aconseguir escapar-se sense abonar la factura.

L'hoteler va denunciar els fets davant els Mossos d'Esquadra i, dimecres passat, una patrulla va localitzar el vehicle que havia estat llogat i no tornat, després de la qual cosa van procedir a la seva detenció.

La parella va passar dijous davant el Jutjat d'Instrucció número 2 de Girona, es va acollir al seu dret a no declarar i va quedar en llibertat en espera de judici.

La situació també es va produir anteriorment, ja que l'Audiència Provincial va condemnar a l'abril del 2013 una parella alemanya que es va allotjar catorze mesos en un hotel de luxe de Pals, Mas Salvi, i, després de fingir igualment el seu interès d'adquirir-lo, va deixar un deute de més de 132.000 euros.