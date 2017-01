«Intenti menjar calent, encengui la calefacció i no surti de casa»

La gent gran, sobretot aquells ancians que ja superen els 80 anys, són un dels col·lectius més vulnerables davant la davallada de temperatures. Per això, amb l'arribada del front siberià, la Creu Roja i els serveis de teleassistència els truquen periòdicament per interessar-se pel seu estat i els visiten per si els cal res.

Les converses s'acompanyen sempre d'aquells consells que han de tenir en compte fins que els termòmetres no remuntin: intentar menjar sempre calent, tenir la calefacció encesa, els medicaments a mà i sortir de casa només si és necessari (i sempre, en hores de sol) en són alguns. A Girona, per exemple, des del Servei de Gent Gran de la Creu Roja s'atenen uns 200 ancians. Els tècnics i voluntaris els visiten, els acompanyen al metge o van a comprar per ells.

L'Encarna Bravo té 86 anys i viu sola en un pis del barri de Sant Ponç. Aquest dijous rep la visita d'una tècnic de la Creu Roja i d'un voluntari de l'entitat. S'interessen pel seu estat de salut (l'han operada fa poc) i per si li fa falta menjar o medicaments. Durant la conversa, el voluntari aprofita per repetir-li quins són aquells consells que ha de tenir en compte davant l'onada de fred siberià que envaeix Catalunya. «No surti al carrer si no és del tot necessari, tingui aliments bàsics al rebost, intenti menjar sempre calent i estigui's a casa amb la calefacció encesa», li explica el voluntari. L'Encarna en pren bona nota.

«Aquests dies em poso tota la roba que puc, tanta que semblo una ceba, i gairebé no surto de casa; la calefacció tot el dia la tinc encesa», explica Bravo. Ella és una dels 200 usuaris i usuàries del Servei de Gent Gran de la Creu Roja de Girona. Aquests dies, explica la seva responsable, Iluminada Martínez, s'estan fent cada setmana una cinquantena de trucades (a part de les que venen derivades de la teleassistència). Sobretot, es focalitzen en aquells col·lectius més vulnerables. Paral·lelament, durant la campanya per prevenir l'onada de fred, des del servei de teleassistència de l'Ajuntament de Girona s'han repartit uns 300 díptics.