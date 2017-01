De l´onada d´aire fred al temporal dur de gregal i llevant

L´onada d´aire fred d´aquesta setmana dona pas a un temporal dur de gregal i llevant per aquest cap de setmana, amb vent intens, onatge alterat i precipitació localment abundant. Segons el Servei Meteorològic, les onades podran superar els 4 metres d´alçada a qualsevol punt de la costa, les ratxes de vent seran molt fortes al litoral i prelitoral i a l´extrem nord-est es podran acumular en alguns indrets més de 100 litres en tot l´episodi. Les ratxes de vent seran molt fortes entre dissabte a la tarda i diumenge a migdia, fet que agreujarà la sensació de fred. Tot això després d´una onada de fred entre dimarts i dijous que va deixar una temperatura rècord de -21,6 graus a Das, a més de glaçades a tot Catalunya la matinada de dimecres.



Pluja abundant a Girona i neu a partir dels 400 metres

Eviteu acostar-vos avui ni demà, anar a caminar, ni fer esport als passejos marítims. Demà es preveu mar brava #ProteccioCivil (f.arxiu) pic.twitter.com/CHspbsdhyK „ EmergènciesCatalunya (@emergenciescat) 20 de gener de 2017

És PERILLÓS anar a veure trencar les onades amb temporal marítim https://t.co/0MGuVogd80€ Una onada + gran se't pot endur #Protecciocivil „ EmergènciesCatalunya (@emergenciescat) 20 de gener de 2017

Balanç de l'onada de fred

Ratxes de vent superiors als 100 km/h

Diumenge són probables precipitacions molt abundants a l´extrem nord-est del país, on es podran acumular localment més de 100 litres en tot l´episodi. Laa primera hora de diumenge, i anirà pujant fins als 1000 metres a la tarda.Amb aquesta predicció, el Servei Meteorològic ha emès avisos de situació de risc per acumulació de pluja, neu, vent i onatge.Els models meteorològics a mitjà termini indiquen una tendència a l´estabilització de l´atmosfera a partir de dilluns, així com una recuperació de la temperatura.Al llarg de dimarts passat una massa d´aire molt fred provinent de l´interior del continent europeu va arribar a Catalunya impulsada per forts vents del nord-est. Després de l´abundant nevada caiguda entre els dies 13 i 16 a tot el Pirineu, aquesta massa d´aire continental seca i freda va implicar una forta baixada de la temperatura a tot el país, amb cel serè però ambient molt fred, especialment a les àrees de muntanya.Les estacions situades a major altitud, al voltant dels 2.500 m, van arribar a fregar els -20 ºC. Concretament, l´estació de Boí (2.535 m), a l´Alta Ribagorça, va registrar una mínima de -19,7 ºC, la més baixa mesurada per les estacions des de l´onada de fred del febrer del 2012, que va deixar amb un valor mínim de -23,2 ºC a Certascan (2.400 m), al Pallars Sobirà. El vent també va fer que la temperatura de sensació fos molt baixa al llarg de tot el dia.El dimecres es va produir la matinada més freda de l´episodi a la majoria de comarques, amb una temperatura sota zero a gairebé tot el país, llevat del delta de l´Ebre, alguns punts del cap de Creus i el centre de la ciutat de Barcelona. Prop de tres quartes parts de les estacions van superar el llindar d´avís per fred, repartides per tot el país llevat dels dos extrems, on el vent encara va impedir un major refredament nocturn. La temperatura mínima de rècord es va registrar a Das, concretament a l´aeròdrom de la Cerdanya, amb -21,6 ºC, la temperatura més baixa dels últims 15 anys, des del desembre del 2001, fora de l´alta muntanya. En aquella ocasió, després d´una nevada el dia 14, la inversió tèrmica va ser molt més marcada i sobretot persistent. Es van registrar fins a sis dies una temperatura mínima inferior als -20 ºC, que van ser consecutius del 18 al 22 i amb un valor mínim històric de -22,6 ºC el 25 de desembre de 2001.La matinada del dijous la temperatura es va començar a recuperar a la major part del país, tant per la presència d´una massa d´aire lleugerament més càlida com sobretot per l´arribada de nuvolositat a l´est del país. Ja no va glaçar a molts sectors del litoral central i sud però una cinquena part de les estacions encara van superar el llindar d´avís per fred, moltes d´elles situades a l´Empordà, on el vent del nord pràcticament va encalmar.Més enllà del cas aïllat del fons de la Cerdanya, l´episodi de fred no es pot considerar excepcional, ja que n´hi ha hagut de relativament recents que han estat més destacats. Concretament, l´onada de fred del febrer del 2012 va resultar clarament més intensa, sobretot a l´alta muntanya, i molt més persistent, ja que es va allargar durant dues setmanes.La massa d´aire fred va arribar impulsada pel fort vent del nord-est, amb ratxes màximes superiors als 100 km/h a molts sectors elevats del país i a l´extrem nord de l´Alt Empordà durant les primeres hores de dimarts. Destaquen especialment els 153,0 km/h registrats a Boí (2.535 m), a l´Alta Ribagorça. La mateixa tarda de dimarts el vent ja es va afeblir ràpidament a la majoria de comarques.L´aproximació de la baixa freda en alçada que els últims dies ha provocat importants nevades fins a nivell del mar a la costa del País Valencià va comportar un augment de la nuvolositat i l´aparició de precipitació dèbil a punts del litoral i prelitoral al llarg de dijous a la tarda.En un primer moment, l´aire fred estancat a nivells baixos va provocar que la neu caigués a cotes molt baixes en alguns sectors interiors de les Terres de l´Ebre. Posteriorment, la massa d´aire més suau impulsada pel vent de llevant ha anat penetrant cap a l´interior i la cota de neu s´ha situat al voltant dels 800 o 1.000 m al llarg de la matinada de divendres. Fins a mig matí la nevada ha acumulat fins a 19 centímetres a l´estació dels Ports (1.055 m, Baix Ebre) i entre 5 i 10 centímetres a les cotes més altes del Montseny.