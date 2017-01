L´onada de fred torna a colpejar amb una nova nit sota zero a tota la província

L'onada de fred siberià va tornar a deixar una nit gèlida a tota la província, Costa Brava inclosa. Les temperatures de la matinada d'ahir van ser gairebé tan extremes com les del dia anterior, quan els termòmetres van tocar fons amb valors inferiors a -10 graus a la muntanya, -6 al prelitoral i -1 al litoral.

Ahir la cosa amb prou feines va canviar. Les mínimes van ser un o dos graus superiors, però tot i així molt més baixes que la mitjana habitual. Segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), a la ciutat de Girona el mercuri va caure fins als 6,8 graus sota zero. Pràcticament els mateixos que a Olot (-6,6 ºC). Al Pirineu la tònica va ser similar a la de dimecres: temperatures de rècord a Das, que amb els 19 graus sota zero s'està guanyant a pols el títol de lloc més fred de Catalunya. A la Costa Brava la fredorada va deixar temperatures negatives per segon dia consecutiu, si bé en alguns casos, com Roses (2 graus), la xifra no va arribar a creuar la línia dels valors negatius.

Aquestes van ser les últimes fuetades de l'onada de fred siberià que ha caigut sobre la província aquesta setmana. Les darreres actualitzacions del Meteocat indiquen que la fredorada desapareixerà per donar pas a temperatures més pròpies del Mediterrani, si bé a partir d'avui està previst que un front de l'est visiti la província i descarregui pluja, que en alguns casos pot convertir-se en neu.

Protecció Civil va desactivar ahir l'alerta per onada de fred (PROCICAT) que es va activar dimarts amb l'inici del descens de les temperatures cap a valors extremadament baixos en relació als habituals a tot Catalunya.