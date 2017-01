Olot confirma que es busca capital privat per a les variants

L'alcalde d'Olot, Josep Maria Corominas (PDECat), va confirmar que la Generalitat ha establert contactes per fer les variants d'Olot i de les Preses amb finançament privat.

L'alcalde va definir el finançament privat com un gran avenç i va indicar que, ara, troba possible l'inici de les obres de les variants el 2018.

Corominas va fer la confirmació al programa Fil directe de Ràdio Olot, després que Diari de Girona avancés el dimarts (dia 17 de gener) que la Generalitat busca finançament privat per fer les variants. Va afegir que hi ha empreses interessades i que les obres poden començar el 2018.

El finançament privat va permetre el desdoblament de la C-17 fins a Ripoll. Cedinsa es va fer càrrec de les obres i recupera la inversió amb aportacions públiques segons el nombre de vehicles.

La informació de Diari de Girona va sortir de la conferència de Josep Santandreu (assessor en comunicacions de la Cambra de Comerç) i Esteve Corominas (arquitecte especialitzat en urbanisme). La conferència va estar organitzada pel Patronat d'Estudis Històrics d'Olot i Comarca.

Josep Santandreu va explicar que la ruta més ràpida des de les comarques del centre cap a la costa i la frontera és la que passa per Olot. És una ruta que es va obrir el 2009 amb els túnels de Bracons i, quan es facin, tindrà continuïtat a través de les variants d'Olot i de les Preses.

La construcció de les variants d'Olot i de les Preses està valorada en uns 200 MEUR. Es tracta d'una quantitat complicada de sortir dels pressupostos de la Generalitat.

El que sí pot estar al pressupost del 2017 són partides per començar les expropiacions dels terrenys per on ha de passar la variant d'Olot. També hi hauria d'haver un partida per al projecte i l'estudi d'impacte ambiental de la variant de les Preses i de la Vall d'en Bas.

La darrera serà una variant amb recorregut consensuat entre els ajuntaments de les Preses, la Vall d'en Bas i Olot. Es tracta del primer trajecte plantejat fa 20 anys. Les altres opcions amb túnels i passos subterranis van ser descartades per l'elevat cost.

El recorregut de la part d'Olot està redactat i, en conseqüència, se sap que serà quasi tot soterrat i pràcticament no tindrà cap impacte visual.