El Patronat de Turisme i Renfe acorden promoure Girona conjuntament

Renfe i el Patronat de Turisme Costa Brava han signat un conveni amb l'objectiu de col·laborar en la promoció turística de la demarcació de Girona en la promoció del tren com a mitjà de transport per visitar la zona. L'acord es va signar ahir a Fitur (Feria Internacional del Turismo), a Madrid. El president de la Diputació de Girona i del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Pere Vila, i el director General, Ramón Azuara, van formalitzar l'acord.

Mitjançant aquest conveni, el Patronat de Turisme promocionarà en les seves activitats el tren d'Alta Velocitat per al seu ús com a mitja de transport en el corredor Madrid-Barcelona-Girona-Figueres així com en els serveis de Llarga Distància. L'entitat promocionarà els productes de Renfe en les seves publicacions destinades al sector turístic en general així com també en el sector d'incentius d'empreses, congressos i convencions.

Per la seva banda, Renfe participarà en la promoció dels esdeveniments, fires o congressos organitzats a la ciutat destinats a turisme de negocis i empresarial, mitjançant l'aplicació d'una reducció d'un 35% de les tarifes als assistents a través del descompte de Fires i Congressos.



Costa Brava

A Fitur també hi va assistir Lloret Turisme per promocionar la localitat i en els propers dies es dedicarà a realitzar entrevistes amb mitjans de comunicació, empreses tecnològiques i operadors turístics, en les quals es presentaran algunes novetats com el calendari d'esdeveniments esportius, el nou programa de visites guiades i activitats en quatre idiomes i altres iniciatives referents a productes i esdeveniments.

La representant de Lloret Turisme indica que dedicaran un «esforç important a promocionar el turisme esportiu» en aquesta edició.