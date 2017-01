L'empresa que busca or al Ripollès renuncia a fer-ho en el parc natural

L´empresa que vol extreure or a la Vall de Ribes del Ripollès ha renunciat a investigar les zones incloses al Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser per reduir l´impacte del projecte i «facilitar» la tramitació de permisos per part de la Direcció General de Mines. De les 261 quadrícules mineres afectades pel projecte d´investigació –unes 8.000 hectàrees que pertanyen a sis municipis– l´empresa ha decidit excloure´n una seixantena, entre les quals hi ha la mina de Saragossa de Queralbs, una de les que inicialment s´havien fixat amb més potencial però que té el nivell més alt de protecció perquè està dins dels límits del parc. Així ho recull a la documentació ambiental que avui farà arribar al Govern.

El responsable de l´empresa, Josep Serentill, va subratllar que estan decidits a tirar el projecte endavant i que, veient l´oposició que ha generat al territori, han decidit excloure les zones més sensibles per tal que no quedi aturat. Un fet determinant a l´hora de prendre aquesta decisió ha estat l´informe desfavorable del Parc Natural de les capçaleres del Ter i del Freser, on se subratlla que l´activitat d´investigació que s´hi vol dur a terme entra plenament en conflicte amb el nivell de protecció de la zona. L´informe es va emetre el novembre del 2016 a petició de la direcció general de Qualitat Ambiental que depèn del Departament de Territori i Sostenibilitat.