El Trueta atén 112 persones el primer any de la nova guàrdia per tractar sagnats

L'hospital Josep Trueta de Girona ha atès 112 pacients durant el primer any de la guàrdia de radiologia vascular intervencionista, destinada als tractaments urgents per aturar hemorràgies agudes d'origen divers. En aquest primer any de l'ampliació de l'horari, que s'acaba de complir, s'han realitzat 117 procediments urgents, una opció terapèutica mínimament invasiva basada en imatges i que a l'hospital Trueta gestiona l'Institut de Diagnòstic per la Imatge, l'Idi.

El 60% dels 112 pacients atesos en aquest període eren homes i la mitjana d'edat era de 63 anys, segons les dades facilitades pel centre de referència a les comarques gironines. El 56% dels casos que s'han tractat aquest any són les embolitzacions d'hemorràgies agudes produïdes per accidents, les hemorràgies postquirúrgiques i les espontànies, a més de les anomenades hemoptisis, és a dir, les expectoracions de sang procedent de les vies respiratòries.

Les tècniques radiològiques actuals permeten l'estudi de l'arbre vascular amb una gran precisió i el tractament de lesions des de l'interior dels vasos.

Abans que es posés en marxa la nova guàrdia, aquest procediment terapèutic només es feia a la regió sanitària de Girona en horari de matins, els dies laborables. Fora d'aquest tram horari, els pacients que patien hemorràgies eren traslladats a centres hospitalaris de Barcelona.

El nou contingent de guàrdia, implantat el 2016, ha ampliat aquesta cobertura mèdica a les tardes, fins a les vuit del vespre i també als matins i les tardes dels festius i caps de setmana.

El 77% de les urgències ateses s'han produït de dilluns a divendres, mentre que 29 pacients han hagut de ser derivats a Barcelona en horari nocturn.