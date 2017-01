UP inicia des de Figueres la Marxa Pagesa cap a Barcelona

La comitiva gironina de la Marxa Pagesa sortirà des de Figueres el proper 26 de gener. Aquesta gran tractorada organitzada per Unió de Pagesos (UP) per defensar «la dignitat de la pagesia» tindrà els seus inicis en set punts diferents de Catalunya que confluiran a Barcelona dos dies després.

La branca gironina sortirà de la capital de l'Alt Empordà i baixarà per la carretera N-II en sentit sud, fent parades a diferents municipis. Segons va explicar ahir el coordinador territorial d'UP a Girona, Xavier Frigola, una de les principals parades de la comitiva de tractors serà la ciutat de Girona, on preveuen aturar-s'hi sobre les quatre de la tarda. «Allà tenim pensat entregar-li el nostre manifest a l'alcaldessa», un text que sintetitza les reivindicacions del sector, com ara dignificar i reconèixer el paper de la pagesia en la societat, respectar les prioritats en desenvolupament rural o una major diligència en la gestió de la fauna salvatge.

Frigola va fer una crida per sumar-se a la mobilització, i va deixar clar que la marxa en cap moment pretén bloquejar ni perjudicar el trànsit. L'etapa finalitzarà a Vidreres, d'es don seguirà per la N-II fins a Barcelona el dia 28.