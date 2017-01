Vuit propostes per gaudir del cap de setmana a les comarques de Girona

Passat l´equador del primer mes de l´any, el teatre, la música, les festes i les fires tornen a les comarques gironines. Per aquest cap de setmana us proposem vuit activitats per gaudir i treure el màxim partit del temps lliure.

1 Fira de l´Esport de Girona

El Palau de Fires de la ciutat de Girona acull, dissabte i diumenge entre les 10 del matí i les 8 del vespre, la primera edició de la Fira de l'Esport (http://17000sports.events/). A més de ser punt de trobada per tots els sectors del món de l´esport, amb una exposició de productes i serveis i diverses ponències, l'esdeveniment inclou una cursa popular de cinc quilòmetres, organitzada per Esports Parra, que tindrà lloc diumenge a les 10 del matí, un torneig de pàdel, exhibicions de culturisme, una classe de zumba i simuladors de realitat virtual de motociclisme.



2 XXI Fira de l´Oli d´Espolla

El municipi d´Espolla (Alt Empordà) celebra dissabte i diumenge la XXI Fira de l'Oli i l'Olivera, que va començar com un punt de trobada i d'intercanvi d'experiències entre els professionals del sector i ha acabat consolidant-se amb un seguit d'activitats paral·leles que han convertit la fira en una cita ineludible per a molta gent. La fira inclou exposició i venda de productes, festa castellera, música en viu, visites guiades i moltes més activitats.



3 Festival NEU a La Mirona de Salt

Cala Vento, El Petit de Cal Eril, Za!, Autodestrucció, Xebi SF o Leonmanso són alguns dels artistes que es donaran cita dissabte a la Sala La Mirona, amb la nova edició del NEU, el festival no internacional de música i altres arts. A partir de 2/4 de 7 de la tarda, i fins a les 3 de la matinada, aquest petit festival proposa no només la millor música en directe, sinó també altres representacions artístiques com la pintura, l´artesania o les arts visuals, una fira de vinils, caravana amb menjars, mercat d´artistes únics i moltes sorpreses.



4 Festes d´hivern

Cabanes, Llançà, Tossa de Mar, els Masos de Pals, Sant Pere Pescador o Parlavà estan aquest cap de setmana de festes. Les sardanes, els balls populars, els espectacles infantils o els correfocs seran els protagonistes, sempre i quan el temps ho permeti, d´aquestes tradicionals festivitats d´hivern.



5 El "Macbeth" de Teatrebrik a Girona

La companyia Teatrebrik torna als escenaris, dissabte a les 9 de la nit i diumenge a les 7 de la tarda al Teatre Municipal de Girona, de la mà de William Shakespeare per adaptar una de les seves obres més fascinants i fosques, "Macbeth". Un camí de suplici on la sang crida sang provocant una espiral de violència i mort que acabarà capgirant els destins de tots els seus protagonistes.



6 Viatge a l´exili, a La Planeta de Girona

La Sala La Planeta proposa, dissabte a les 9 de la nit, la representació de l´obra "Els darrers dies de la Catalunya republicana", a càrrec de la companyia Terra Teatre. Es tracta de la narració verídica dels dies dramàtics viscuts per l'escriptor i polític Antoni Rovira i Virgili, durant la fase culminant de l'ofensiva final de Franco a Catalunya, el que suposaria el final de la Guerra Civil. El polític, a qui dóna vida l´actor Jordi Hervàs, explica, en primera persona, el viatge a l´exili que va fer amb la seva família i diverses personalitats fins a França. Les reflexions del protagonista s´acompanyen amb la música del violoncel·lista Edmon Bosch.



7 Espectacle familiar a Olot

Dins el cicle Rialles, el Teatre Principal d´Olot acull, diumenge a les 5 de la tarda, la representació de l´espectacle familiar "Wabi-Sabi". Dibuixos a mig fer, frases inacabades, històries que comencen una i mil vegades sense arribar mai a bon port. Amb la idea inicial de descobrir les històries amagades que surten de dins d´un element tan simple com és el paper, aquesta imaginativa proposta vol explicar a través de la dansa, el vídeo, la màgia i l´humor, la història de dos personatges inacabats, imperfectes, que aconsegueixen sortir del seu embolcall de paper on algú els ha deixat oblidats.



8 Dues propostes de jazz a Girona

Dissabte, a les 11 de la nit al Sunset Jazz Club de Girona, el pianista i compositor Roger Mas es presenta en format trio, per delectar el públic amb unes fascinants interpretacions del seu ampli i reeixit repertori. D´altra banda, diumenge, a les 7 de la tarda, el trio format pel guitarrista Peter Bernstein, el teclista Larry Goldings i el bateria Bill Stewart arriba per primer cop a l´Auditori de Girona per presentar el seu últim i aclamat treball "Ramshackle Serenade".