Uns 40 gironins accedeixen a places públiques en geriàtrics

La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, va anunciar que es duplicaran les places col·laboradores a les residències geriàtriques aquest 2017. Bassa, que va presentar el novembre passat la posada en marxa de 750 places subvencionades, va explicar que actualment ja són 1.300 els usuaris que gaudeixen de l'ajuda, d'uns 1.100 euros al mes, i que al llarg d'aquest any, es preveu arribar a les 1.500. En el cas de les comarques gironines, són 44 les persones que es beneficien d'alguna d'aquestes noves places subvencionades, que feia quatre anys que no s'oferien, així com tampoc nous concerts, segons recordava aquets dijous la consellera d'Afers Socials. Bassa destaca que són places territorialitzades, perquè estan en residències que ja existeixen i defensa la fórmula de «plaça col·laboradora» perquè és la manera més ràpida d'arribar a les persones que ho necessiten.