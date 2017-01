Banyoles recull 48,3 tones de roba usada i recupera els nivells de 2010 i 2009

El volum de peces de vestir recollit als contenidors de Roba Amiga de Banyoles ha tornat a nivells de 2009 i 2010, els primers anys després de l'esclat de la crisi econòmica, però sense arribar als màxims de 2011 i 2012. L'Ajuntament ha informat que l'any passat es van aplegar 48,3 tones de roba usada en els 8 contenidors de la ciutat.

La Cooperativa Roba Amiga i l'empresa d'inserció ADAD l'Encant s'encarreguen de la gestió dels contenidors i la recollida de la roba. Amb aquestes peces s'atenen més de 100 persones cada any, es creen llocs de treball per a col·lectius en risc d'exclusió social i es garanteix l'entrega de roba per famílies amb pocs recursos.

Un cop recollida, la roba s'arregla i es redistribueix en centres d'ajuda com Càritas de Banyoles o les botigues de Roba Amiga, on es ven amb preus assequibles a la gent amb més necessitats de la ciutat. Els contenidors es van instal·lar el 2008 mitjançant un conveni amb Càritas Diocesana de Girona i amb el suport de l'Ajuntament.

La segona meitat de 2016 ha concentrat la majoria de donacions, amb 16,4 tones el tercer trimestre i 15,6 més el quart; en front de les 7,7 dels primers tres mesos de l'any i les 8,6 dels següents. En total, l'any passat els contenidors de Roba Amiga de Banyoles van reunir 48.327 quilos de peces de vestir.

Rècord els anys 2011 i 2012



Aquesta xifra supera amb escreix les 25,9 tones del 2015, les 29,2 del 2014 i les 20 del 2013. En canvi, és inferior a les 67 tones de roba usada que es van recollir el 2012 i les 75 del 2011. Mentre que és un volum similar al 2010 i 2009, amb prop de 47 i 48 tones, respectivament.