La Costa Brava espera un increment del mercat britànic aquest 2017

Fitur va finalitzar ahir la seva vessant professional, i avui i demà estarà obert al públic en general, i presentarà per tant un aspecte molt més festiu en els seus diferents estands, entre ells el de Girona, que hi participa dins del general de Catalunya. Els contactes de debò, però, s'han fet durant els tres primers dies, i aquests són valorats de forma molt positiva pels representants del Patronat de Turisme Costa Brava Girona.

Segons afirmaven ahir a Diari de Girona, les reunions mantingudes a la fira de turisme més important de l'Estat permeten apuntar que aquest 2017 hi haurà un repunt del mercat britànic, que tradicionalment ja ha sigut sempre un dels més importants de la Costa Brava, especialment en la seva zona sud. Així mateix, han constatat també que els operadors turístics estan en aquests moments en xifres superiors al mateix període de l'any passat. Un fet i l'altre estan íntimament relacionats, ja que el principal client dels grans operadors és precisament el mercat britànic.

«Les reunions han anat molt bé, hi ha hagut bona acollida entre els professionals de les novetats que oferim en l'oferta turística de la nostra demarcació», asseguraven ahir des del Patronat. Així mateix, van establir contactes amb diverses companyies aèries de cara a iniciar operacions des de l'aeroport de Girona, però de moment encara no s'ha concretat res. D'altra banda, les reunions han abastat empreses que treballen les noves tecnologies per estudiar projectes digitals per implementar-los a l'estratègia de promoció del patronat.

Quatre municipis gironins



Des de dimecres passat fins demà l'oferta turística de la Costa Brava i el Pirineu de Girona ha estat present a la Fira Internacional de Turisme de Madrid, Fitur, des de l'espai promocional de Catalunya. Els municipis de Girona, Lloret de Mar, Blanes i Puigcerdà, junt amb el Patronat de Turisme Costa Brava Girona, han difós entre els visitants l'oferta turística global de la destinació, així com les novetats en productes i serveis turístics de la demarcació per a la temporada 2017.

Així mateix s'ha posat especialment en relleu la commemoració de l'Any de la Bicicleta i la Sostenibilitat a la demarcació de Girona –amb importants fires del sector que tindran lloc a la demarcació–, la celebració de la segona edició del Mes de la Cultura al novembre, la tercera edició del Festival Ennatura't, la quarta edició del Festival del Vi, Vívid, i la programació de festivals de la Costa Brava i el Pirineu de Girona, entre d'altres.

Catalunya, en l'estand comú de la qual es troba el de les comarques de Girona, està donant a conèixer les novetats de les nou marques turístiques del seu territori, i compta amb la presència del Circuit de Barcelona-Catalunya i de Portaventura World –que presenta el nou parc Ferrari Land–. També compta amb una cabina sensorial, una àrea gastronòmica, un espai de realitat virtual i una zona de cinema on veure els cinc espots promocionals.