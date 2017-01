La Fiscalia qualifica l´apunyalament d´Olot de doble intent d´assassinat

l´immoble on van passar els fets

El fiscal de l'apunyalament del carrer Santiago Rusiñol d'Olot ha demanat que el cas fos qualificat d'intent de doble assassinat. Una qualificació que segons l'advocat de Younse Jabban, l'acusat de l'agressió, és totalment inadmissible en dret. L'advocat, Jordi Coma, ha indicat que tot i la petició, el jutjat número 1 d'Olot continua les diligències d'instrucció per intent d'homicidi i violència de gènere.

La recollida de dades té en compte l'anàlisi de les proves grafològiques, dactilogràfiques i grafològiques que el sospitós, Younse Jabban, va donar de manera voluntària en la seva declaració en indret d'instrucció.

Les proves seran comparades amb les trobades al segon pis del carrer Santiago Rusiñol número 5, on van tenir lloc els fets i amb la roba que el sospitós duia la nit dels fets. Encara no s'ha trobat l'arma que va ferir la víctima.

En referència a la qualificació del fiscal, Coma ha indicat que comprèn l'obligació del fiscal de ser el màxim de dur possible, però ha indicat que ell té el compromís de dur la defensa fins a l'extenuació.

Coma ha indicat que Younse Jabban no ha declarat res ni a la policia ni al jutge i que en el termini de dies declararà en el jutjat d'instrucció i de violència domèstica número 1 d'Olot. Jabban declararà per un presumpte delicte de violència domèstica contra la seva dona. Ara és a la presó del Puig de les Basses a Figueres.

Coma ha indicat que l'acusat d'agressió espera saber la declaració de la víctima, Rachid Elhard de 40 anys, per poder donar la seva versió dels fets a la instrucció.

Rachid Elhard va rebre una punyalada en un pulmó quan es va interposar entre l'agressor i la seva exdona. Llavors, la dona va prémer el medalló de teleassistència i va demanar ajuda al 112. El Servei d'Emergències Mèdiques va atendre el ferit i el va traslladar a la unitat de cures intensives de l'hospital Josep Trueta de Girona. A Girona, Rachid Elhard va ser intervingut d'urgència i va quedar en estat de coma. Ara, hi ha constància que ha sortit del coma i que continua a l'hospital Josep Trueta a la unitat de cures intensives.

Això no obstant el seu estat de consciència, quinze dies després de l'agressió, encara no és prou bo per poder donar explicacions a la policia.

Abans dels fets de la nit del 7 de gener, l'exdona de Younse Jabban ja s'havia sentit amenaçada i per això havia demanat el medalló de teleassistència, que va poder prémer el dia dels fets.