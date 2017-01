Els nous radars de tram gironins no tenen data d´inici

Els radars de tram de les comarques de Girona estan instal·lats però encara no hi ha data per la seva entrada en funcionament. Es tracta de quatre aparells que estaran situats a la N-II i a la C-66.

Inicialment es preveia que comencessin a funcionar durant l'estiu, després el calendari es va allargar i finalment, s'apuntava que a l'acabar el 2016 ja estarien en marxa. El cas és que segons fonts del Servei Català de Trànsit (SCT) no hi ha termini ni tampoc està clar si entraran els 10 nous radars de tram de Catalunya de cop.

Aquests radars ja estan instal·lats i si algú passa per la N-II entre Agullana i Capmany o circula per la C-66 entre el Gironès i el Baix Empordà pot comprovar com hi ha les càmeres, les estructures de ferro i tota la maquinària. De fet, el de la C-66, com van assegurar des del SCT a finals d'any, ja estava en proves.

El motiu del retard no s'ha explicat però entre aquests hi ha hagut algun problema amb la titularitat de la via que hauria fet que s'hagi acumulat aquest retard. Els aparells de control de velocitat anomenats radars de tram són unes màquines que registren les matrícules dels cotxes a inici i final de tram a través de càmeres, i si se supera la velocitat mitjana permesa se sanciona el conductor. El que s'ha col·locat a la C-66 comprèn un tram de 8,7 quilòmetres i en concret s'han col·locat dos aparells en ambdós sentits de la circulació -sentit Bordils i sentit Corçà- i comptabilitzaran la velocitat mitjana entre els municipis de Corçà, Rupià, la Pera, Flaçà i Sant Joan de Mollet.

A la Nacional II a l'Alt Empordà també hi ha dos cinemòmetres, un per cada sentit de la via que transcorre entre Agullana i Capmany. Aquí els radars de tram controlaran els vehicles durant 2,9 quilòmetres, tant en sentit Figueres com en direcció a la Jonquera.

A les comarques gironines ja hi ha cinc radars d'aquesta tipologia funcionant. En concret hi ha aparells ubicats a la carretera N-II, a la coneguda popularment com a variant de Girona i l'altre està instal·lat a la C-65 entre Cassà de la Selva i Llagostera.

A la resta de Catalunya, en aquest paquet de 10 radars n'hi haurà també a l'autovia A-7 a Tarragona (entre Vila-seca i Altafulla), a la carretera C-16 a Cercs (entre Bagà i Berga) i en un altre punt de la carretera C-16 a Sant Cugat del Vallès (entre Terrassa i Barcelona).