El temporal deixa onades de fins a 7 metres i ratxes de vent de més de 80 km/h al litoral

El temporal marítim és molt dur aquest dissabte arreu de la costa catalana amb una alçada mitjana de les onades d´uns 4 metres i pics màxims que superen els 7 metres (a la boia del Cap de Begur ja s´ha registrat una ona de 7,03 metres).

Paral·lelament, les ratxes de vent també són molt intenses a les comarques del litoral i prelitoral de Barcelona, Girona i Tarragona. Destaquen registres com els 80,3 km/h a l´Observatori Fabra de Barcelona, els 76,3 km/h a Cabrils (Maresme), els 75,2 km/h a la bocana sud del Port de Barcelona o els 64,1 km/h a Parets del Vallès.

Està previst que la ventada encara augmenti en les properes hores –sobretot a les comarques del Barcelonès, Maresme, Vallès Oriental i la Selva- i que es puguin sobrepassar els 90 km/h. Protecció Civil de la Generalitat manté les alertes dels plans Inuncat i Procicat, i demana màxima precaució al front marítim. L´Ajuntament de Barcelona ha prohibit l´accés als espigons.

63 trucades al 112

A Blanes, el temporal provoca un fort onatge amb onades que superen els tres metres d´alçada i una notable mar de fons de component est. Amb tot, segons fonts de Protecció Civil i la Policia Local no hi ha hagut cap incidència remarcable. En alguns trams del Passeig de Mar s´han arrossegat petites quantitats de sorra damunt de la zona per on passegen els vianants, però lluny de les acumulacions que va provocar el temporal del desembre passat. El telèfon d´emergències 112 ha rebut fins a les tres de la tarda un total de 63 trucades relacionades amb l'episodi de vent i onatge, la majoria a l'àrea metropolitana de Barcelona.

Més de 100 litres al litoral gironí

Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) a partir d´aquesta mitjanit es preveu que entri un front des del mar al nord-est del país, que pot suposar pluja intensa superior als 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. La precipitació anirà acompanyada localment de tempesta i probablement de neu granulada o calabruix. En aquesta mateixa zona, es poden acumular fins a 100 litres en 24 hores, especialment a les comarques del litoral gironí (Alt Empordà, Baix Empordà i Selva).

La cota de neu a les comarques de Girona podria ser inicialment força baixa –uns 500 o 600 metres- per després pujar i situar-se al voltant dels 900 o 1.000 metres. De moment, els gruixos de neu a les muntanyes del prelitoral són moderats amb 29 centímetres al PN dels Ports (1.055 metres) i 28 centímetres al Puig Sesolles (1.668 metres).