El Trueta tanca la Marató de Sang 2.0 amb 531 donacions

L'hospital Josep Trueta de Girona ha tancat la Marató de Donants de Sang 2.0 amb 531 donacions, superant amb escreix les 400 bosses de sang que s'havia marcat com a objectiu per contrarrestar la disminució de les reserves del Banc de Sang durant les festes de Nadal.

La directora del Banc de Sang i Teixits a Girona, la doctora Anna Millan, destaca que estan «encantats» amb el resultat de la campanya, que és la col·lecta més gran de sang que es realitza durant l'any i que se celebra de manera simultània arreu de Catalunya.

Millan destaca l'èxit aclaparador de la Marató d'enguany al Trueta, que és l'hospital català que més ha incrementat les donacions respecte a un dia normal i que ha arribat a multiplicar per nou la dotzena de donants diaris que rep habitualment.

Les campanyes mòbils que s'han celebrat aquests dies a les comarques gironines, indica la responsable del Banc gironí, també han aconseguit superar totes les previsions. Per exemple, la col·lecta organitzada a l'escola Migdia de Girona aquest dijous va aconseguir 80 bosses de sang, més del doble de la trentena prevista per l'ens.

La doctora Millan subratlla l'efecte positiu que ha tingut sobre la Marató 2.0 la campanya solidària per buscar un donant de medul·la òssia compatible amb en Roger, un nen de deu anys de Girona que pateix aplàsia medul·lar i necessita un trasplantament de moll de l'os.

«"L'efecte Roger" ha anat a favor nostre i, a part de la gent que s'ha mobilitzat durant les jornades de donació a l'escola Vedruna de Girona, molts gironins que venien al Trueta a fer-se donant de moll de l'os ha aprofitat per donar sang o a la inversa, els donants de sang també s'inscrivien com a voluntaris per a una donació de medul·la», diu Millán, que també assenyala com a factors de l'èxit de la campanya la repercussió als mitjans de comunicació i les xarxes i la visibilitat que va donar arrencar la Marató amb donacions als ajuntaments de les quatre capitals catalanes. En el cas de Girona, es van recollir 127 bosses de sang en un matí.

La responsable del Banc de Sang assenyala que gairebé un 30% dels donants que van anar al Trueta donaven sang per primera vegada, «un èxit», però que ara serà feina seva «fidelitzar-los perquè tornin».

Al conjunt de Catalunya, el Banc de Sang també ha aconseguit sobrepassar les 10.000 donacions, la fita marcada per aconseguir tenir reserves per als propers deu dies, un nivell que es considera «òptim» per fer front a les necessitats de sang dels hospitals catalans. El donant número 10.000 va ser Max Rubert, barceloní de 38 anys i A+, donant habitual des de fa anys i que va anar a l'hospital Clínic de Barcelona.

Malgrat els bons resultats de la Marató, que ha tancat amb 11.662 donants, des del Banc de Sang recorden que la sang caduca i que es necessiten donacions tot l'any i per això les col·lectes no s'aturen. De mitjana, a Catalunya es necessiten entorn d'un miler d'aportacions al dia.