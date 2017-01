El «Big Data» veu menys gent pels eixos comercials de Girona

Vigilats. Saber la gent passa cada dia per un carrer comercial és un indicador preuat a l'hora d'apostar per obrir-hi un local o de fixar el preu del metre quadrat. Un estudi ubica els «punts calents» de Girona.

ns vigilen, sobretot quan anem a comprar. En diversos punts de la ciutat de Girona, com passa en d'altres 599 ciutats del món, hi ha, amagats, sensors TC Street col·locats per la multinacional TC Group Solutions, amb seus a vuit capitals europees i americanes –Nova York, París i Barcelona entre elles– i especialista en «solucions Big Data (anàlisi del processament de dades massives) i Retail Intelligence (gestió del coneixement a partir de l'anàlisi de la informació)». Segons l'Informe Big Data sobre el comportament del consumidor 2016, l'afluència de vianants a les principals artèries comercials de la ciutat ha baixat un 1,6%. En nombres absoluts això vol dir que si el 2015 el nombre de vianants que transitaven cada dia pels carrers amb més botigues va ser de 2.423 entre les 10 del matí i dos quarts de deu de la nit, l'any passat ho van fer 2.395. Al cap de l'any això es va traduir en 874.175 persones.

TC Solutions ha facilitat a Diari de Girona el rànquing dels tres carrers més ben posicionats pel que fa a concurrència de compradors potencials –dades que no figuren en l'Informe Big Data–: en primer lloc apareix el carrer Migdia, amb una afluència mitjana diària de 4.867 vianants (+3,17%) i amb puntes de fins a 7.618 el 2016; el segon lloc l'ocupa Juli Garreta, també al barri de l'Eixample, amb 3.278 vianants diaris de mitjana i amb un pic màxim de 4.996 persones en un sol dia; i en tercera posició s'hi situa el carrer Nou, amb 2.879 vianants/dia i amb repunts de fins a 6.430 vianants en una sola jornada. TC Solutions elabora el seu informe a partir de 6.000 sensors que té instal·lats en ciutats de més de 25 països. En la classificació espanyola domina amb claredat Madrid, que el 2016 va veure com la circulació de persones pels carrers comercials es disparava un 22% de les 10 del matí a les 22.30, amb una mitjana diària de 5.981 –i amb puntes de fins a 8.047 el dia 4 de gener d'aquell any–, seguida de Barcelona, on l'afluència de vianants va créixer amb més moderació, un 1,4%, i la mitjana diària es va enfilar fins als 5.703 visitants –el dia més concorregut va ser el Sant Jordi passat, amb 8.331 vianants de mitjana donant voltes pels carrers comercials. El web de TC Solutions (tcgroupsolutions.com) ofereix informació al detall –i de pagament– d'una vintena de carrers de Girona (a banda dels tres esmentats també hi figuren Joan Maragall, Santa Clara i la rambla Llibertat, entre d'altres); de l'Espai Gironès i del centre comercial Gran Jonquera. Mostra dades d'altres municipis de la província, com Blanes, Figueres, Puigcerdà, Platja d'Aro, Olot, Palamós, Roses o Lloret de Mar.