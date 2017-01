Donació de sang al centre cívic de Sant Jaume de Llierca dimarts

Dimarts 24, a Sant Jaume de Llierca, hi ha programada una donació de sang organitzada pel Banc de Sang i Teixits de Catalunya amb la col·laboració dels alumnes de cinquè i sisè de l'escola Les Escomes.

La donació serà al Centre Cívic de Sant Jaume de Llierca de cinc de la tarda a nou del vespre, i vol sumar el màxim de bosses de sang per cobrir les necessitats dels hospitals. Per això s'ha conscienciat els alumnes de l'escola de la importància de la donació sanguínia, per tal que el boca-orella animi els indecisos a ser solidaris i col·laborar amb el Banc de Sang.