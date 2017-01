Girona 47 assistents al curs de cuina vegana

Quaranta-set persones van assistir ahir a la segona edició del curs de cuina vegana apta per a celíacs que organitza Diari de Girona amb la col·laboració de l'Associació de Comerciants del Mercat del Lleó i amb el patrocini de No + Gluten. Impartida per Matthias Hespe, la formació va servir als assistents per descobrir d'una manera amena quina és la base de la cuina macrobiòtica i com fer una cuina vegana sense patir carències o falta de nutrients.