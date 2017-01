Mor als 95 anys Nemesi Viñas, exbatlle de la Cellera i exencarregat de la Fontana d´Or

Nemesi Viñas i Bosch, que va ser alcalde de la Cellera de Ter durant els 60 i 70, encarregat del centre cultural la Fontana d'Or de Girona i poeta, ha mort als 95 anys d'edat.

En l'apartat polític, Viñas va ser alcalde de la Cellera de Ter entre els anys 1967 i 1973, i també va ser regidor de Cultura i Economia a l'Ajuntament del municipi selvatà. La seva trajectòria professional, però, el va portar a ser encarregat del centre cultural la Fontana d'Or de Girona, l'actual CaixaForum del carrer Ciutadans.



Una vida dedicada a la poesia

Poeta autodidacte, es va dedicar tota la vida a escriure centenars de poemes, tot i que no va publicar part de la seva obra poètica fins a la vellesa. Segons explicava ell mateix, es va iniciar en el gènere quan tenia 12 anys, mentre cursava estudis de llatí al seminari de Girona, quan li va arribar a les mans un llibre de versos escrit per mossén Francesc Gay.

Ja amb més de vuitanta anys, Viñas va publicar dos llibres on recollia una selecció de la poesia que havia escrit al llarg de la seva vida: Fills de llarga caminada (2003), editat per Papers on Demand, i La veu dels sentiments (2005), publicat per Edicions a Petició.

D'altra banda, el cellerenc també va presidir la Federació Gironina d'Escacs durant la dècada dels 80 i va ser un dels fundadors i primer president del Club d'Escacs de Salt.

Nemesi Viñas, vidu de Maria Pujolràs i amb sis filles, serà enterrat avui a partir de dos quarts de dotze del migdia a la parròquia de Santa Maria de Sales de la Cellera de Ter.