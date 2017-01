Un nou accident mortal eleva a 6 les victímes en 21 dies de 2017

Un nou accident mortal de trànsit va elevar a sis les víctimes de sinistre viari des que ha començat l'any a la demarcació de Girona. En només 21 dies, s'ha arribat a la mitja dotzena de morts, una xifra que és la mateixa de les persones que van perdre la vida durant el primer mes de l'any passat.

Si divendres moria una veïna de la Bisbal d'Empordà de només 31 anys en un accident de trànsit a Ullastret, amb poc menys de 24 hores les comarques de Girona van haver de lamentar una nova víctima mortal.

Es tracta d'una veïna de Terrades de 40 anys, Irina B., de nacionalitat ucraïnesa, que per causes que els Mossos de Trànsit de Figueres estan investigant va sortir de la via quan conduïa per la carretera GI-510, que uneix el seu poble amb Llers. La dona, que conduïa una furgoneta de la marca Peugeot mentre plovia, va sortir de la carretera a l'altura del quilòmetre dos, al seu pas per Llers. I amb la mala sort que va encastar-se contra uns arbres i va bolcar.

Arran de la incidència es van activar tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Els serveis d'emergències, però, no van poder fer res per salvar-li la vida. El vehicle va quedar totalment destrossat pel fort impacte.

Tot i el tràgic succés, l'accident no va provocar cap incidència viària. Aquest accident ha elevat a sis les víctimes d'aquest 2017, que han tingut lloc en cinc sinistres viaris diferents. El primer sinistre viari mortal de l'any va tenir lloc a l'Escala, quan un motorista va perdre la vida després d'encastar-se amb una moto de gran cilindrada contra una paret al carrer Tarragona. La víctima va ser un veí del municipi, de 39 anys. La policia, d'entrada, va apuntar que es tractaria d'un suïcidi però les causes del sinistre encara estan sota investigació. I diumenge de la setmana passada es va tancar també amb un balanç tràgic a les carreteres ja que van perdre-hi la vida dos joves de 18 i 19 anys en un xoc frontal entre un cotxe i un camió a Hostalric. El mateix dia, un home va morir en un altre sinistre viari a Capmany.