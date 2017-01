Olot S´esfondra la teulada d´una casa, sense provocar ferits

Els Bombers van haver d'actuar aquest divendres al vespre a la ciutat d'Olot després d'un fort ensurt en una casa de la ciutat. Va esfondrar-se part de la teulada de la casa i sortosament no va fer ferits. La casa, que té força anys, es troba situada al carrer Notari Miquel Març i va fer mobilitzar els Bombers d'Olot amb diverses dotacions. Van treballar a la coberta de la casa una bona estona per assegurar que no caigués res a dins.