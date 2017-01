Protecció Civil alerta de la crescuda dels rius a la demarcació de Girona

Protecció Civil ha demanat aquest diumenge al vespre extremar les precaucions al voltant de rius i rieres de la demarcació de Girona davant la possible crescuda sobtada dels cabals dels rius i rieres. El Ter, l'Onyar, el Riudaura i moltes rieres del Baix Empordà i del Gironès porten cabals molt elevats i alguns s'han desbordat generant inundacions. Davant d'aquesta situació, s'ha demanat a tots els municipis de l'Empordà i Gironès que vigilin lleres de rius i rieres.

Davant del temporal de pluges i fort onatge, la Generalitat manté activada l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions a Catalunya, l'Inuncat. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, aquesta tarda-vespre es pot superar el llindar d'intensitat de pluja dels 20 litres per metre quadrat en mitja hora a les comarques de l'Alt i Baix Empordà i la pluja acumulada s'aproxima als 100 litres per metre quadrat en les últimes 24 hores a alguns punts de les comarques gironines.

A causa del temporal, Port de la Selva i Cadaqués (Alt Empordà) han tallat els accessos a les zones properes a les seves rieres per la crescuda sobtada del seu cabal. Per la seva banda, Pineda de Mar (Maresme), ha tancat els accessos al passeig marítim tant per vianants com per vehicles.

De les trucades del 112 que s'han derivat als Bombers de la Generalitat, s'han atès 60 avisos relacionats amb la pluja des de les 11 del matí d'aquest diumenge. Les sortides s'han concentrat a les comarques costaneres del país. A la Regió Metropolitana Nord s'han atès 33 avisos, a Girona 16, a la Regió Metropolitana Sud 8, a Tarragona 2 i a Lleida 1. D'aquesta manera, sumant tots els serveis pel temporal des d'ahir dissabte, ja s'han atès 191 avisos a causa de la meteorologia en tot el país.

Els avisos que s'han rebut durant aquest diumenge han estat relacionats amb la caiguda d'arbres i branques, de diferents elements estructurals i de mobiliari urbà. L'alt nivell de les rieres també ha motivat sortides, com per exemple a Cadaqués, on ha calgut treballar per assegurar diversos vehicles estacionats per evitar que els arrossegués l'aigua.

Aquesta tarda està restringida al trànsit la C-31 a l'altura d'Ullà, al Baix Empordà, per inundació de la calçada.