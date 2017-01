Santa Pau consultarà els veïns si posa alentidors de velocitat al municipi

Els accidents i les queixes dels veïns han fet que l'Ajuntament de Santa Pau s'hagi plantejat de posar bandes rugoses contra la velocitat als carrers del barri vell. L'alcalde Josep Companys (UxSP-ERC) va plantejar la situació al ple i ara l'equip de govern es reunirà amb els veïns per tal d'instal·lar alentidors de velocitat i també elements de protecció per evitar que els veïns quedin davant d'un cotxe només de sortir a la porta.

L'atropellament d'una nena fa uns mesos va encendre la metxa a un problema de temps. «No va ser res, però ens va fer reaccionar», ha indicat l'alcalde.

Els carrers del nucli antic són de plataforma única. Sense voreres, els veïns es troben sense protecció davant dels cotxes que circulen amb excés de velocitat. Companys ha assenyalat que els llocs més perillosos estan situats a can Pauet, a la baixada del carrer Major i la via que va del carrer Major al Centre Cívic. Ha explicat que els alentidors de velocitat molesten perquè fan fressa i també perquè són un obstacle per als conductors que viuen al nucli i que condueixen amb seny. Ha valorat que les reunions serviran per acordar un tipus de bandes alentidores que vagin bé per a tothom. Les reunions també serviran per decidir si cal posar jardineres o baranes entre la vorera i la calçada.

Companys ha posat en situació que els problemes per velocitats excessives i mals aparcaments van tenir una punta durant el pont de la Puríssima. Ha explicat que a l'entrada al nucli antic hi ha un rètol que indica direcció prohibida excepte als veïns i als allotjats. Això no obstant, molts visitants no van respectar l'avís i es van produir problemes d'aparcament.

Per les vacances de Nadal, tot i tenir molta gent allotjada i de visita, els mals hàbits de conducció no van ser tan exagerats.