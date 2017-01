El temporal deixa onades de vuit metres amb vent de més de 50 km/h

La situació meteorològica s'ha vist agreujada les últimes hores amb la irrupció del vent de gregal i de llevant. Ahir la situació va afectar de valent la Costa Brava i el temporal marítim va fer-se notar en totes les comarques costaneres. El fort onatge va deixar un pic màxim de fins a 8,3 metres d'alçada a la zona de la boia del cap de Begur. De mitjana, a la costa gironina les onades van arribar al voltant dels 5,51 metres.

Una situació que va portar molts curiosos al front marítim gironí. Es podia veure molta gent que, càmeres a la mà, majoritàriament amb telèfons mòbils, inmortalizaven el gran temporal marítim. Des de Protecció Civil, un cop més, van demanar sobretot molta precaució i van recordar la importància de respectar els tancaments a espigons i esculleres i no posar-se en perill per evitar ser arrossegats per les onades d'aquest temporal excepcional.

De fet, molts ajuntaments van tancar accessos a passejos marítims i camins de ronda, entre altres, per evitar algun accident. Per exemple, a l'Escala les onades picaven de valent, així com a la zona de Palamós i Calonge.

A Blanes, per la seva banda, en alguns trams del passeig de Mar es van arrossegar petites quantitats de sorra damunt de la zona per on passegen els vianants però, segons va assegurar el consistori, està molt lluny de poder recordar les grans quantitats que es van donar a finals d'any quan hi va haver un episodi de temporal de llevant que també van afectar llavors el litoral blanenc.



Pluja i vent

En molts punts del litoral, com també a la resta de la demarcació, l'episodi de temporal va anar acompanyat de pluges i vent. Les precipitacions més abundants, comptant les que ja van caure durant el dia de divendres i fins al vespre d'ahir, van caure al Gironès. A Cassà de la Selva és on els pluviòmetres es van omplir més. El registre va ser de 51,8 litres per metre quadrat; mentre que a Girona ciutat va ser de 42 litres.

Les ratxes de vent més destacades es van donar a l'Alt Empordà. Per exemple, a la vila de Roses es van superar els 50 quilòmetres per hora i a Portbou va haver-hi una ratxa màxima de fins a 54 quilòmetres per hora.

Al Pirineu gironí, la poca pluja va transformar-se en neu, acompanyada també de vent. I en algunes de les estacions d'esquí, com la Molina o Vallter, es podia gaudir d'un bon dia per a l'esquí, segons van informar a través dels seus comptes de Twitter.

La situació meteorològica a les comarques de Girona es preveu més moguda avui. De fet, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui entrarà ja de matinada un front des del mar que pot suposar pluja intensa i algunes acumulacions podran superar els 100 litres per metre quadrat. Seguirà havent-hi un fort onatge, que superarà els 7 metres.



Cota de neu a 500-600 metres

La precipitació anirà acompanyada localment de tempesta i probablement de neu granulada o calabruix. En aquesta mateixa zona, es poden acumular fins a 100 litres en 24 hores, especialment a les comarques del litoral gironí, segons informava ACN.

La cota de neu a les comarques de Girona podria ser inicialment força baixa –uns 500 o 600 metres– per després pujar i situar-se al voltant dels 900 o 1.000 metres.

Les temperatures per avui oscil·laran entre els 4 i els 11 graus.