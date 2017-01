Un de cada deu avortaments a Girona és de noies menors de dinou anys

Un de cada deu avortaments registrats a les comarques gironines va ser de menors de dinou anys. Segons les dades del darrer informe sobre la interrupció voluntària de l'embaràs a Catalunya publicat pel Departament de Salut, l'any 2015, 1.827 dones de la regió sanitària de Girona van decidir avortar, de les quals un 10% no superaven els vint anys: sis eren menors de quinze i 173 tenien entre quinze i dinou anys. Amb tot, el grup d'edat on es van produir més interrupcions voluntàries de l'embaràs va ser el de dones d'entre 30 i 34 anys (395 persones), seguides de les de 25 a 29 anys (387) i les de 20 a 24 anys (369).

La xifra d'avortaments de l'any 2015 manté la tendència a la baixa dels darers anys i representa una caiguda del 2% respecte al 2014, quan hi va haver 1.865 procediments per interrompre la gestació, un 9,5% menys que el 2013.

Pel que fa a la taxa d'interrupcions voluntàries de l'embaràs de les dones d'entre 15 i 44 anys, a Girona és de 13 per mil, per sobre de la mitjana catalana, que és de 12,9. Per comarques, l'Alt Empordà es manté com el segon territori català amb una taxa més alta, 15%, només superat pel Barcelonès.

En el conjunt de Catalunya, van ser 19.521 les dones que van optar per interrompre el seu embaràs durant el 2015, un 2% més que l'any anterior. Pel que fa al perfil de les dones, l'edat mitjana és de 29,2 anys, i el grup amb més casos va ser el de dones amb estudis secundaris i les treballadores per compte d'altri. Prop de la meitat de les dones no tenien cap fill i el 63,7% cap avortament previ.