Èxit de participació a la Fira 17000sports

El Palau Firal de Girona va acollir aquest cap de setmana la Fira 17000sports, un projecte nascut amb l'objectiu d'aplegar en un sol espai «tots els esports que es practiquen a les comarques gironines» i fomentar la pràctica de l'esport de forma transversal, per a totes les edats i tots els nivells, sigui de forma individual o col·lectiva, com a activitat relacional i familiar. El recinte es va convertir un espai per a tots els sectors del món de l'Esport per exposar els seus productes i serveis, interactuar amb clients potencials i realitzar transaccions comercials.

Els organitzadors de l'esdeveniment, Dani Gual i Javi Salamero, responsables d'AKcelona, van valorar «positivament» aquesta primera edició, malgrat els «maldecaps climatològics» i afirmaven sentir-se «contents i satisfets» de la bona participació, que va situar-se al voltant de les 5.000 i 6.000 persones.



Activitats per a tots els gustos

Al llarg del cap de setmana es van dur a terme una gran varietat d'actes. El recinte va comptar amb la presència de més d'una cinquantena d'expositors i la ponència d'esportistes de renom com la corredora de muntanya i campiona de l'Ultra Trail World Tour durant el 2014-2015 Núria Picas o especialistes en la matèria com el fisioterapeuta i divulgador científic Xavi Verdaguer o el director del Centre d'Alt Rendiment de Barcelona, Pep Marí. A més es van fer exhibicions de fitness, culturisme i aixecament de pes, on Freddy Martínez va batre el rècord espanyol carregant més de 390 kg.

D'altra banda, es van dur a terme activitats esportives com un torneig de pàdel a càrrec de X3 Club Padel and Fitness, un simulador de realitat virtual de motociclisme, o vàries masterclass, entre d'altres.

Una de les principals activitats va ser la cursa popular de 5 km organitzada per Esports Parra el diumenge al matí i que, tot i la pluja, va poder celebrar-se amb normalitat i va comptar amb una participació d'unes 200 persones. En la categoria masculina Jose Santos Garcés es va proclamar guanyador amb un temps de 15 minuts i 16 segons, dades d'EOS SUD Cronometratge, empresa encarregada de cronometrar tota la cursa. Mentre que en categoria femenina, Míriam Domingo Esgleyes es va emportar l'or amb 21 minuts i 18 segons.



Previsions de futur

La Fira 17000sports, que va comptar amb la col·laboració de Volcano Grup com a Agència de comunicació oficial de la Fira de l'esport i el Diari de Girona com a col·laborador oficial, té previst fer conferències, intercanvis comercials i activitats al llarg de l'any per així consolidar una segona edició més multitudinària que «ocupi les dues plantes del Palau Firal».