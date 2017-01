L´última missa del mossèn Ferran omple la Basílica de Castelló d´Empúries

Centenars de fidels van omplir ahir la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries per l'última missa del mossèn Ferran Jarabo, després que el Bisbat de Girona fes efectiva la decisió de cessar el capellà, tot i les queixes dels veïns. Inicialment, estava previst que la cerimònia se celebrés a la capella de Sant Antoni, però la pluja va obligar a fer-ho a la Basílica, per tal de poder acollir les més de 100 persones que hi van assistir.

Malgrat que els veïns no han pogut fer canviar d'opinió al bisbe de Girona, Francesc Pardo, aquest els rebrà avui per donar-los totes les explicacions que calgui sobre el cessament de Ferran Jarabo. Oficialment la institució ha fet arribar com a pretext l'estat de salut de Jarabo que va patir un accident de moto fa nou mesos i que l'obliga a fer la seva tasca amb crosses i a visitar constantment el metge. Els veïns, però, no s'ho creuen i estan convençuts que «hi ha altres raons» per prescindir del mossèn.

La membre del Consell Parroquial del poble Lourdes Rigat assegura que demanaran al bisbe Pardo que faci tornar Jarabo un cop recuperat. «Si realment és un problema de salut, ens esperarem que es recuperi i després que torni a Castelló», afirma. A més, la membre de la parròquia recorda que Jarabo ha fet molt pel poble. Rigat agraeix el gest de la institució convocant-los a la reunió, però confessa que «hauria estat més encertat reunir-nos abans que el cessessin». D'altra banda, explica que esperen que la reunió doni lloc al compromís de tornar a col·locar el mossèn Ferran a la parròquia del poble. Per tant, «no és un adéu sinó un fins aviat», conclou.



Missa amb comiat

Al final de la missa d'ahir, Jarabo, que no va estar present la setmana passada en els actes en favor seu, va demanar als feligresos que «ajudin» el seu substitut i va agrair la confiança que li ha prestat el poble durant els anys que ha estat mossèn i rector de Castelló d'Empúries. També va aprofitar per demanar «perdó» a tots aquells que hagi pogut ofendre durant aquest temps.

El dissabte es van repetir els actes de comiat del mossèn entre els quals van destacar un castell dels Castellers de Castelló d'Empúries on l'enxaneta aguantava una pancarta on es podia llegir «Estem amb tu, mossèn».