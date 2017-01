Les obres de la «carretera de la Vergonya» es retarden fins al març

Les obres de millora de la N-141e, l'anomenada «carretera de la Vergonya», no començaran fins el mes de març aproximadament. Tres mesos després del termini previst pel Departament de Territori, que a l'estiu va anunciar que els treballs per eixamplar el revolt de la Pilastra (entre els termes de Salt i Bescanó) s'iniciarien «abans de finals d'any».

Aquesta setmana la conselleria ha admès que les obres començaran «entre febrer i març, un cop estiguin els terrenys disponibles per poder-los ocupar». En la mateixa línia, l'alcalde de Bescanó, Pere Lluís García, va explicar que les obres per rebaixar el conflictiu revolt que hi ha entre els dos municipis s'han retardat «per una qüestió tècnica del Departament».

Aquest tram de la N-141e és un dels punts negres de la xarxa viària catalana. La seva estretor sumada a una elevada densitat de trànsit (entre 8.500 i 13.500 vehicles hi circulen diàriament) han convertit aquesta etapa en escenari de diversos accidents, alguns d'ells mortals.

L'any 2014 el Departament de Territori va fer unes obres per condicionar la carretera, que consistien en la formació de sobreamples i a millorar diversos revolts i encreuaments. Els arranjaments van costar 1,4 milions d'euros però van resultar insuficients.



4,3 milions d'euros

El juny passat la conselleria que dirigeix Josep Rull va anunciar una nova millora a la carretera de la Vergonya. En aquesta ocasió les obres consistien a rebaixar el perillós revolt de la Pilastra eixamplant la calçada dels 6,5 metres actuals als 9 metres, repartits en dos carrils de 3,2 metres i un voral per banda d'1 metre.

A més, les millores incloïen la formació d'una franja central zebrada de 60 centímetres per reforçar la separació de sentits i cunetes formigonades; una millora de la senyalització, drenatge, instal·lació de noves tanques de seguretat i aplicació de mesures d'integració ambiental. Territori les va licitar per 4,3 milions d'euros. Malgrat la demora, tant la Generalitat com l'Ajuntament ja han pensat en com gestionar les possibles restriccions de trànsit per entrar i sortir de Bescanó en direcció Girona. Segons Pere Lluís García, «desviar el trànsit cap a la carretera de Monftullà (que circula en paral·lel a la N-141e) és molt perillós perquè la via és estreta i d'un carril per banda». En aquest sentit, una de les solucions passa per convertir aquesta en un sol sentit per descongestionar el volum de trànsit de la N-141e mentre està en obres. Aquestes mesures, però, s'hauran d'anar concretant més endavant.