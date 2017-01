Olot obté 38 noves places de residència per a la gent gran amb suport públic

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies subvenciona 38 noves places de residència per a la gent gran amb finançament públic distribuïdes en 6 centres d'Olot i 1 plaça per la comarca. Es tracta de places privades que amb aquest finançament de la Generalitat passen a formar par del sistema públic com a places col·laboradores. S'assignen d'acord a la llista d'espera i tenen un cost mitjà de 1.700 ?, dels quals el Govern n'aporta 1.100 i la persona usuària 600.

El regidor de Benestar Social, Josep Berga, explica que és la primera vegada que es fa això des de l'inici de la crisi, el 2007 o el 2008. «Feia molt de temps que esperàvem aquesta notícia que, tot i poder passar desapercebuda, és molt important per a les persones que estan a l'espera d'una plaça pública». A Olot hi ha 6 residències -La Caritat, La Monsacopa, La Tardor, Santa Joaquima. Edat 3 i el Tura- i a la comarca dos més: Torre Blanca a Sant Joan les Fonts i Edat 3 a Besalú. Entre els 8 centres hi ha 530 places residencials, de les quals 358 són públiques.