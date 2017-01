Rius desbordats i carreteres tallades

L'episodi d'intenses pluges que es va viure aquest cap de setmana a la província de Girona va portar algunes incidències. Les precipitacions, que no van parar des de divendres, van portar una acumulació d'aigua en moltes localitats de la demarcació, tallant carrers, desbordant rius i rieres i en alguns casos inundant carreteres. Protecció Civil va demanar ahir al vespre extremar les precaucions al voltant de rius i rieres de la demarcació de Girona davant la possible crescuda sobtada dels cabals d'aquests. El Ter, l'Onyar, el Riudaura i moltes rieres del Baix Empordà i del Gironès portaven cabals molt elevats i, fins i tot, alguns es van desbordar i van generar inundacions. Davant d'aquesta situació, es va recomanar a tots els municipis la zona afectada que vigilessin lleres de rius i rieres.

Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, ahir a la tarda-vespre es podia superar el llindar d'intensitat de pluja dels 20 litres per metre quadrat en mitja hora a les comarques de l'Alt i el Baix Empordà i la pluja acumulada s'aproximava als 100 litres per metre quadrat en les últimes 24 hores a alguns punts de les comarques gironines. De fet, localitats com Roses (98,1l/m2), la Tallada de l'Empordà (84,1l/m2) o bé Torroella de Montgrí (70,9l/m2) van ser alguns dels llocs que van aconseguir acumular més aigua en només un dia, sense tenir en compte les precipitacions que ja s'havien comptabilitzat des de divendres.

Els avisos que es van rebre durant el dia d'ahir van estar relacionats principalment amb la caiguda d'arbres i branques en diversos punts propers als rius, les rieres i les costes, de diferents elements estructurals i també de mobiliari urbà. L'alt nivell de les rieres també va motivar sortides, com per exemple en el cas del poble de Cadaqués, on va caler treballar per assegurar diversos vehicles estacionats per evitar que els arrossegués l'aigua, tal com va passar amb una desena de turismes situats en un dels carrers afectats. Per culpa de la situació, es van tallar els accessos a les zones properes a les rieres per la crescuda sobtada del seu cabal, no només a Cadaqués, sinó també al Port de la Selva.



Els successos

Un dels incidents més destacats de la jornada d'ahir va ser el que va tenir lloc a la C-31, la carretera que va de Verges a Torroella de Montgrí, que va quedar tallada des de les 4 de la tarda en ambdós sentits de la marxa. A causa de la inundació de la calçada, a l'altura d'Ullà, un cotxe dels Mossos d'Esquadra va quedar a la cuneta. Sis hores després de tancar la carretera, les autoritats van informar que la circulació encara no estava restablerta.

Un altre cas ben diferent es va viure a Llagostera, prop del veïnat de Taià, quan a mitja tarda es va localitzar un cotxe dintre de la riera que havia quedat gairebé cobert per l'aigua. Es tractava d'una furgoneta blanca, i tal com els mateixos policies de la localitat van explicar, no es podia fer res per treure el vehicle fins que el temporal no aflueixés. Malgrat tot van explicar que el succés no havia comportat cap víctima ni ferit i els ocupants havien pogut sortir sense cap problema.

Les pluges van passar factura en molts indrets descoberts, com les carreteres o els passejos marítims, però també va causar alguna molèstia en locals tancats, com és el cas de l'estació de trens de Girona. Ahir a la tarda el personal de Renfe es va veure obligat a col·locar un total de sis galledes per poder arreglar provisionalment un problema que tenen de manera reiterada: les goteres.



Es manté l'alerta

Malgrat que s'ha anunciat que la inestabilitat no serà tan accentuada com la del cap de setmana, la pluja no marxa. Això significa que l'acumulació d'aigua pot continuar i augmentar encara més el cabal dels rius i de les rieres. L'Agència catalana de meteorologia (Meteocat) manté l'alerta groga i taronja a les comarques gironines, avisant d'un possible perill de grau alt. Davant d'aquesta situació, la Generalitat tampoc ha donat la situació per controlada i mantindrà activat el Pla Especial d'Emergències per Inundacions a Catalunya, l'Inuncat, almenys, fins dimarts o dimecres.