S'enfronta a 6 anys de presó per robar prop de 400.000 euros de 15 comunitats

La propietària de l'empresa Rall Finques SL, dedicada a l'administració de finques i comunitats de propietaris, s'asseurà a la banqueta dels acusats de l'Audiència Provincial de Girona per haver-se apropiat de gairebé 400.000 euros de 15 comunitats de veïns altempordaneses. El fiscal l'acusa d'un delicte d'apropiació indeguda pel qual li demana 6 anys de presó, el pagament d'una multa de 6.000 euros i el retorn a cada comunitat de la quantitat de diners que va quedar-se entre els anys 2007 i 2010.

En el relat de fets provisionals realitzat pel ministeri públic s'especifica que la dona tenia per costum rebre els pagaments de les comunitats de propietaris que després ella havia d'utilitzar per abonar les despeses que aquestes generaven en llum, aigua, manteniment d'ascensors, rebuts d'assegurances i també els seus honoraris.

«A efectes de saciar el seu ànim lucratiu», l'administradora es va dedicar a cobrar els seus honoraris i sostraure diferents quantitats de diners que transvasava directament al seu patrimoni personal, deixant de pagar així les despeses que generaven aquestes. Per dissimular les detraccions de capital que feia al seu favor va optar per obrir un compte bancari en el qual els veïns de totes les comunitats que administrava ingressaven les seves quotes, sense distingir de quina comunitat es tractava, i on domiciliava les despeses de les comunitats i el personal d'aquesta.

Les quantitats sostretes anaven des dels 1.200 euros d'un edifici d'Agullana fins als més de 150.000 euros sostrets en una comunitat de propietaris del sector Delga Muga d'Empuriabrava; passant pels més de 100.000 euros que va aconseguir de la comuntat residencial Torremirona de Navata i altres imports de dotze comunitats més.



El delicte

El fiscal considera que la propietària de l'empresa és responsable d'un delicte d'apropiació indeguda pel qual li demana sis anys de presó i no li aprecia cap tipus de circumstància atenuant que li permeti rebaixar la pena.

A més, obliga a retornar a cada comunitat els diners que es va quedar i sol·licita que el tribunal també l'inhabiliti per exercir l'adminsitració de comunitats residencials, de propietaris o de veïns durant el temps que duri la condemna.

Independentment del procediment penal, algunes de les comunitats també s'han reservat el seu a presentar una demanda contra l'acusada per la via civil una vegada el tribunal de l'Audiència Provincial hagi dictat sentència.

El fiscal ha deixat al marge d'aquest assumpte al marit de l'acusada perquè entén que tot i ser copropietari de l'empresa, mai va estar al corrent del que la seva dona realitzava amb els imports de les comunitats de veïns que administrava.