El temporal deixa més de 184 litres a Cassà i la C-31 a Ullà resta tallada per inundacions

El temporal que afecta de valent les comarques de Girona des de divendres ha deixat registres de precipitació molt destacables.

A Cassà de la Selva, fins avui a les vuit del matí, ja porten acumulats més de 184 litres per metre quadrat. Aquesta quantitat es deu sobretot per la pluja que va caure ahir durant el dia i que va provocar moltes incidències a la demarcació.

L'Empordà i el Gironès són les comarques que més s'han vist afectades. De fet, avui encara hi ha tallada la C-31 al seu pas per Ullà per inundacions. Una via que va quedar prohibida al trànsit ahir a la tarda per la forta pluja. A Torroella de Montgrí, població veïna, s'han acumulat des de divendres fins a 118,8 lites per metre quadrat.

A continuació es poden veure els registres de precipitació més destacades des de l'inici del temporal fins avui a les vuit del matí:

Avui els Bombers encara estan fent actuacions per inundacions i caiguda d'objectes a les carreteres com a conseqüència d'un temporal, que comença a minvar. Des d'ahir al vespre fins aquest matí, han actuat sobretot en punts de l'Empordà.