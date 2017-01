Un temporal sense treva fa danys a la costa

Les comarques de Girona van passar un cap de setmana mogut. Les ràfegues de gregal van agreujar la mala mar i la persistència de les precipitacions va provocar un augment del cabal dels rius

Les precipitacions, combinades amb el vent i la mala mar, no donen treva a la demarcació. Durant tot el cap de setmana la província va viure un episodi de temporal molt intens amb un fort onatge, ratxes de vent que van arribar fins als 90 quilòmetres per hora i pluges d´allò més intenses que van provocar inundacions en moltes zones de la província.

Les repercussions que se'n van derivar van ser variades, des de carreteres inundades a fronts marítims destrossats. La situació de la demarcació no va ser exclusiva, ja que a Barcelona o a Tarragona la situació va ser similar, i en alguna zona en concret fins i tot pitjor. Protecció Civil ja ha alertat que el temporal es prolongarà fins dimarts amb vents que no baixaran dels 25 quilòmetres per hora. A Girona es van registrar ahir 6 avisos a causa del vent que en poblacions altempordaneses com Portbou i el Port de la Selva va arribar a fregar els 43 km/h durant les hores matinals. També es preveu que el mar continuarà convuls amb onades que rondaran els 3 i 4 metres d'alçada. Les temperatures no seran excessivament baixes i no hi haurà un retorn cap al fred siberià de moment. Això sí, les precipitacions es mantindran i això podria provocar més inundacions i desbordaments dels cabals dels rius. Davant d'aquesta perspectiva, la Generalitat manté activats els seus plans d'alerta Inuncat i Procicat per garantir una major seguretat.



Les conseqüències

El temporal i les onades van causar danys al front marítim de moltes poblacions, per la qual cosa són molts els municipis que van haver de tallar l'accés a platges i ports, on el vent bufava a més de 90 quilòmetres per hora durant la matinada del diumenge, especialment a la comarca de la Selva. Lloret de Mar va ser una de les poblacions que va patir danys al seu front marítim, on va caure un tros de mur que separa el passeig de la part sorrenca de la platja. En el cas de Palamós i Sant Antoni de Calonge part dels seus respectius passejos van quedar coberts per la sorra de la platja i només es van haver de realitzar tasques de neteja però sense danys estructurals.

Un altra localitat que va viure de ben a prop el temporal va ser Blanes, que tot i el fort onatge es va mantenir sense incidències importants. Els principals punts on els cossos d'emergència van actuar, instal·lant senyalitzacions de precaució o barrant el pas als vianants, van ser d'una banda un tram del passeig Cortils i Vieta, i de l'altra els accessos al capdamunt de la Roca de sa Palomera. La força de la mar va malmetre algunes de les pedres que configuren el sòl del passeig, i va trencar alguna peça del mur de sa Palomera que ja va resultar afectat en el darrer temporal del desembre. També es va haver d'actuar en el tram final de l'avinguda Vila de Madrid que va a parar a la platja, en plena zona turística dels càmpings, on es va instal·lar una cinta per tallar l'accés de vehicles perquè estava inundat. L'aigua acumulada arriba a l'alçada d'uns 30 centímetres, i per tant en dificultava la circulació. Durant el matí es va haver de requerir la presència dels Bombers de la Generalitat perquè tallessin un arbre que va caure fora del nucli urbà, al costat d'un antic càmping que hi ha al barri de Quatre Vents. Els bombers van serrar l'arbre i el van retirar del tram del carrer per on circulaven els vehicles, la seva caiguda no havia provocat cap dany ni personal ni material.



Sorpresos a Cadaqués

A causa de l'intens episodi de precipitacions, una desena de vehicles es van veure sorpresos per la crescuda de la riera de Cadaqués. Els cotxes –que estaven aparcats a la llera– es van veure arrossegats uns metres i van patir alguns desperfectes, tot i que no hi ha hagut danys personals. Diversos carrers del municipi van quedar completament inundats i els Bombers van haver d´actuar-hi.

Des de l'Ajuntament altempordanès es van tancar diversos accessos que vorejaven el mar per precaució, però tot i amb aquestes precaucions no es va poder evitar les inundacions en diverses zones del poble.

L'alcalde de la localitat, Josep Lloret, va explicar que «és habitual» que s'inundi sobretot en episodis de pluja continuada com l'actual. Lloret va dir que més enllà d'aquests cotxes que es van veure sorpresos per la baixada de la riera no hi havia cap més dany material que s'hagi de lamentar.

El temporal va afectar un gran nombre de zones a tot Catalu­nya, i el mal temps es va fer notar en totes les demarcacions, no només en la gironina. La majoria d'incidències a les comarques de Barcelona van estar relacionades amb el vent; en total, 60 (42 a la Metropolitana Nord i 18 a la Metropolitana Sud).

En tots els casos es tractava d'arbres, branques i diversos elements estructurals caiguts o a punt de caure. Aquest fet va provocar que Barcelona activés el seu pla d'emergències municipal per estat de la mar en fase d'emergència. Les ratxes de vent van fregar els 100 km/h a l'Observatori Fabra i els 80 km/h a la bocana sud del Port i a la Zona Universitària.

L'Ajuntament de Badalona va tancar els accessos del pont del Petroli i el parc de Can Solei i Ca l'Arnús pel fort vent i el temporal marítim. El Prat del Llobregat també manté l'alerta del seu pla d'emergències municipal per estat de la mar i el control d'accessos.

A Malgrat de Mar també es van produir diverses afectacions importants en la línia de costa a causa de la violència de les onades –sense danys personals– i es mantenen les restriccions d'accés.

En el cas del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, els avisos estan principalment relacionats amb la llevantada. A banda de l'actuació en els habitatges de Salou, els Bombers també van actuar al port de Calafat, on el fort onatge amenaçava de deslligar les embarcacions amarrades.

També al Camp de Tarragona, es van socórrer quatre persones que havien quedat atrapades amb el seu vehicle enmig de l'aigua que havia envaït l'avinguda de la Diputació, al seu pas per Vilafortuny. Totes elles varen ser rescatades sanes i estàlvies. Al Vendrell, varen haver d'activar tècnics de les companyies elèctrica i del gas perquè l'aigua havia inundat l'aparcament i el restaurant de La cuina de la Marga.